



Тренировочные площадки для команд, участвующих в ЧМ-2018, в Волгограде будут готовы к концу 2017 года. Работы на объектах, как убедилась съемочная группа ИА «Высота 102», идут без существенных отставаний, согласно утвержденных графиков.





Так, на площадке ВГАФК на данный момент смонтированы металлоконструкции кровли и навесов, ведется отделка вспомогательных зданий. Установлены трибуны, предназначенные для размещения до 500 зрителей. Строители ведут работы по прокладке сетей водоснабжения и канализации, готовятся к прокладке электрических сетей. Здесь уже начались работы по устройству футбольного поля - общий размер натурального газона составит 9311 м². Поле оборудуют дренажной системой и системой полива. Завершается строительство здания с залом для пресс-конференций, тренерскими и другими административно-техническими помещениями. Как выглядит сейчас будущая площадка ВГАФКа, можно увидеть в программе «Взгляд с Высоты» в предстоящее воскресенье.

Кроме того, на тренировочной площадке «Зенит» идет укладка нового футбольного покрытия, монтаж трансформаторной подстанции, устройство канализации, наружной ливневки, фундаментов под здание административного комплекса, монтаж мачт освещения футбольного поля. Сейчас на «Зените» идет прокладка инженерных сетей, ведутся работы по благоустройству территории.