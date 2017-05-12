«Туризм сегодня. Проблемы. Перспективы. Возможности», - таковы главные темы международного туристического форума представителей туристического бизнеса, органов власти и предприятий индустрии туризма, который пройдет в Волгограде с 22 по 28 мая. Как сообщили ИА «Высота 102» в российском союзе туриндустрии, в город прибудут более 400 представителей туристического бизнеса из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Казани, Самары, Тольятти, Саратова и других городов. Они обсудят проблемы индустрии туризма в новом коммуникационном пространстве, межрегионального туризма, проблемы гостиничного и ресторанного бизнеса в преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 году, другие вопросы. Участников ждут семинары, круглые столы, мастер-классы, гастрономические проекты, знакомство с роботами, экскурсии по Волгограду.

Участников форума ждет особый сюрприз от известного российского шеф-повара, ведущего передач «Мировой повар» и «Кухня по заявкам» Ильи Лазерсона. Он - автор 20 книг по кулинарному мастерству, в том числе «Как привлечь людей в ресторан», «Европейская кухня», «Готовим без кулинарных книг».

Туристический форум такого масштаба впервые проводится в Волгоградской области и, помимо решения практических вопросов сферы туризма, будет способствовать росту туристической привлекательности региона, - говорится в сообщении российского союза туриндустрии.

Напомним, по итогам прошлого года туристический поток в Волгоградскую область вырос на 10%, превысив 900 тысяч человек. Количество иностранных гостей в минувшем году превысило 18,5 тысячи человек. Регион посетили туристы из Китая, Вьетнама, Южной Кореи, Англии, США, Малайзии, Германии, Индии, Грузии, Армении, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, а также жители 65 регионов Российской Федерации.