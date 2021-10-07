



Паспорт готовности выдан администрацией Волжского Волжским тепловым сетям на основании актов проверки готовности объектов теплоснабжающей компании к отопительному периоду.

Документ подтверждает выполнение всех необходимых условий для обеспечения надежной работы и техническую готовность тепловых сетей нести нагрузку, в том числе в условиях пиковых отрицательных температур в условиях осенне-зимнего периода.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в ходе подготовки к отопительному сезону на территории города было переложено 7 км трубопроводов теплоснабжения, проведены планово-предупредительные ремонты оборудования, заменена тепловая изоляция на 3,5 км теплотрасс. После проведенных ремонтных работ проведены гидравлические испытания, которые позволили выявить и укрепить слабые места, что значительно повышает надежность работы тепловых сетей в зимний период.





Кроме того, в летнюю ремонтную кампанию впервые в регионе проведена внутритрубная диагностика с использованием современной робототехники. Общий объем финансирования работ по ремонту и техническому перевооружению тепловых сетей составил в текущем году почти 400 млн рублей.

«В ходе ремонтной кампании осуществлен весь запланированный объем ремонтно-профилактических работ. Масштабная и всесторонняя подготовка к отопительному сезону позволит обеспечить надежное теплоснабжение жителей Волжского, – отметил главный инженер ООО «Волжских тепловых сетей» Константин Макушев. – В настоящее время сформированы аварийные бригады, которые будут дежурить в отопительный период, сотрудники укомплектованы техникой и необходимыми материалами».