Происшествия

В Волгограде скутерист после ДТП бросился в бега

Происшествия 06.10.2021 10:08
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06.10.2021 10:08


Скутер и мопед столкнулись в Ворошиловском районе Волгограда, пострадал один человек. По информации регионального главка МВД, авария произошла накануне вечером напротив дома №70 по улице Буханцева.
По предварительной информации, водитель скутера совершил столкновение с мопедом, которым управлял 56-летний мужчина, а затем сбежал с места ДТП. Скутер беглец бросил на месте аварии. Пострадавшего водителя мопеда госпитализировали. Сбежавшего водителя скутера ищет полиция.

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