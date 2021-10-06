В Волгограде скутерист после ДТП бросился в бега





Скутер и мопед столкнулись в Ворошиловском районе Волгограда, пострадал один человек. По информации регионального главка МВД, авария произошла накануне вечером напротив дома №70 по улице Буханцева.

По предварительной информации, водитель скутера совершил столкновение с мопедом, которым управлял 56-летний мужчина, а затем сбежал с места ДТП. Скутер беглец бросил на месте аварии. Пострадавшего водителя мопеда госпитализировали. Сбежавшего водителя скутера ищет полиция.



