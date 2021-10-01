Волгоградские врачи получили очередную партию бесплатных лекарств от COVID-19

Здравоохранение 01.10.2021 19:29
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01.10.2021 19:29
Комитет здравоохранения Волгоградской области получил очередную партию препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Лекарства в настоящее время распределяются между поликлиниками и больницами региона, сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве.
«В Волгоградской области нет дефицита лекарственных препаратов для лечения пациентов от коронавирусной инфекции, в том числе в амбулаторных условиях. Что же касается отдельных случаев обращений пациентов, то все они проверяются для последующего принятия решений», — прокомментировали в ведомстве.
В комитете отметили, что нет единых наборов лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19. «Назначения производятся в соответствии с течением заболевания, с учетом общего состояния пациента, наличия или отсутствия хронических и других заболеваний», — говорится в комментарии. Препараты выдают заболевшим по федеральным клиническим рекомендациям.
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