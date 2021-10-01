









Жители частного сектора на улице Гагарина в рабочем поселке Городище Волгоградской области в шоке от ремонта дороги, после которого они оказались в настоящей западне. Как рассказали ИА «Высота 102» городищенцы, около двух месяцев назад в поселке стали ремонтировать дорогу около их домов. «Мы сначала обрадовались, думали, наконец-то приведут нашу улицу в порядок, - сообщили жители. – Но после того, как рабочие сделали дорогу, они стали прокладывать по стороне, где стоят около десятка частных домов, пешеходный тротуар. Все было бы просто замечательно, если бы вдоль тротуара не установили бордюр. Теперь наши машины не могут выехать со дворов, потому что они еще не научились прыгать. Мы оказались в настоящей западне!».





Пока вдоль тротуара не появились бордюры, жители пытались выяснить у рабочих, не заблокируют ли им въезд в их дворы. «Дорожники нас уверяли, что к каждому дому сделают съезды. Но нас нагло обманули. Теперь и спросить не у кого – бригады не видно уже недели две. Все это время наши машины стоят во дворах, а мы ходим пешком», - рассказывают потрясенные городищенцы.

По словам жителей, они уже несколько раз ходили в поселковую администрацию, но проблема так и не решилась. «Сначала нам сказали, что придут и посмотрят, что натворили рабочие. А потом и вовсе заявили, что на наше заявление ответят в течение месяца. Что нам делать теперь, мы не знаем. Кто нам делал дорогу и тротуар, тоже неизвестно, дорожники не ставили никаких информационных щитов», - констатируют городищенцы.

Корреспондент ИА «Высота 102» также попытался задать этот вопрос руководству администрации рабочего поселка Городище. Однако выяснилось удивительное. На сайте администрации поселка указан лишь один телефон – 8(84468-356-08), по которому принимаются обращения граждан. Ни глава поселка, ни другие сотрудники почему-то свои рабочие телефоны не афишируют. Дозвониться по единственному телефону оказалось невозможным – трубку никто не брал.