



В Волгоградской облдуме неожиданно был поднят вопрос об отсутствии оправдательных приговоров в судах. Сегодняшнее заседание, сообщает корреспондент ИА «Высота 102», традиционно началось с утверждения кандидатур мировых судей. После голосования депутат Волгоградской облдумы Илья Кошкарев выразил обеспокоенность данной проблемой. «В судах нет оправдательных приговоров – ни по уголовным делам, ни по гражданским. Судей спрашиваем, есть у вас такие приговоры, они говорят – нет. Надо проанализировать, почему», - заявил Илья Кошкарев. При этом депутату напомнили из зала, что суд у нас является независимым. После чего Илья Кошкарев добавил, что «мы не дорабатываем» и закрыл тему.

Напомним, Илья Кошкарев на одном из последних заседаний пожурил кандидатов в мировые судьи из-за вольного стиля одежды и отсутствия дресс-кода. Депутата покоробил тот факт, что кандидаты в судьи явились в регпарламент в джинсах. При этом тогда Илья Кошкарев похвалил кандидатов в члены общественной палаты за сдержанную форму одежды. На сегодняшнем заседании депутат переключился с темы «модного приговора» на судебный.



