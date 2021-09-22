«Привился ради детей»: в Волгоградской области от коронавируса скончался руководитель известного ансамбля

В Котово Волгоградской области сегодня похоронили Олега Владимировича Костенко, руководителя двух известных творческих коллективов районного дома культуры, который скончался от последствий коронавируса. Ему было всего 53 года. Хоронили Олега Владимировича в закрытом гробу, как и всех жертв ковида.

Как рассказали ИА «Высота 102» шокированные произошедшим коллеги Олега Владимировича, в начале лета он сделал прививку от коронавируса. «Олег Владимирович был очень ответственным человеком, понимал, что работает с детьми, поэтому не хотел подвергать их опасности. Потом со спокойной совестью он улетел отдыхать за границу. Вернулся, как потом оказалось, уже с коронавирусом. К сожалению, его не удалось спасти. Мы потрясены случившемся. После прививки, которую он сделал, прошло 3-4 месяца. Как же так, работников дома культуры заставляли вакцинироваться, кто не соглашался, отстраняли от работы. А тут человек привился, но это его не уберегло!», - не могут прийти в себя коллеги Олега Владимировича.

Убиты горем и родители детей, которые занимались в эстрадных ансамблях «Адрес детства», « Частный визит » под руководством Олега Костенко. «Он воспитал и дал путевку в жизнь многим талантливым вокалистам. Некоторые дети, которые занимались у него, поступали потом в институты культуры, уже профессионально занимаются пением. Это было честью, заниматься у такого специалиста, как Олег Владимирович», - вспоминают котовчане.

Олег Владимирович Костенко проработал в культурной сфере более тридцати лет. О нем и его воспитанниках знали не только в Котовском районе, но и в области, а также за ее пределами. «Мы как-будто осиротели. Невозможно смириться с такой утратой», - рассказывают родители.

Накануне некролог опубликовала и администрация Котовского района. « В такие печальные минуты становятся особенно заметными качества личности ушедшего человека. Острее чувствуется то, чем и кем он был, значимость того, что он делал. Становятся особенно ярко заметными его интеллект, опыт, острый ум и безупречный профессионализм. Он был одним из лучших и ценных профессионалов среди работников культуры Котовского района. Для нас он навсегда останется примером трудолюбия, увлеченности любимым делом, настойчивости и упорства в достижении целей. Он воспитал не одно поколение талантливых певцов, он прививал котовским девчонкам и мальчишкам любовь к прекрасному вокальному искусству. Он был талантливым педагогом и хормейстером. Его эстрадные группы достойно защищали честь района и области на всероссийских и международных фестивалях. Он был благородным и порядочным человеком... » , - говорится в сообщении.

В доме культуры Котовского района до сих пор не могут прийти в себя от этой страшной вести. «Он был таким жизнелюбивым, вел здоровый образ жизни. Много путешествовал по всему миру. Мы не знаем, что теперь будет с группами, которые вел Олег Владимирович. Он был и художественным руководителем, и хормейстером, и сам работал с аппаратурой. Его просто никем нельзя заменить», - рассказали корреспонденту ИА «Высота 102» в учреждении культуры. Здесь подтвердили и тот факт, что Олег Костенко сделал прививку от коронавируса в числе первых. Однако отказались отвечать на вопрос, почему же он заразился ковидом, попросив адресовать этот вопрос медикам.

По словам коллег, Олег Владимирович, когда делал прививку, даже не сомневался в правильности своего поступка. «Он предполагал, что может заболеть и после вакцинации. Но верил рекламе, что, даже если это случится, то перенесет коронавирус легко. Как нам из телевизора и обещают. Но он заразился и умер», - не могут прийти в себя знакомые Олега Владимировича.

Между тем, в начале сентября в районном доме культуры были отстранены от работы без сохранения зарплаты шесть сотрудников учреждения из-за отказа вакцинироваться. Среди них, например, режиссер народного самодеятельного камерного театра «Авось» Леонид Смирнов. Как стало известно информагентству, один из шести «отказников» все-таки сделал прививку и скоро вернется к работе. Делать ли прививку после того, что случилось с Олегом Владимировичем Костенко, решат и остальные…

Между тем, в соцсетях жители города предлагают присвоить Олегу Владимировичу звание почетного гражданина городского округа город Котово. Посмертно.