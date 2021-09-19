В Волгоградской области 15 человек умерли от коронавируса за сутки





В Волгоградской области ситуация со смертностью населения от коронавируса не улучшается. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, за сутки в регионе скончались от этой инфекции 15 человек. Данные о суточной смертности в регионе практически не меняются в течение последних месяцев.

Между тем, количество новых случаев заражения коронавирусом в регионе за минувшие сутки оказалось меньше, чем за предыдущие. Так, сообщается о 337 заболевших. Ранее таких было 339 человек.







