В Волгоградской области 15 человек умерли от коронавируса за сутки

Общество 19.09.2021 15:49
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19.09.2021 15:49
В Волгоградской области ситуация со смертностью населения от коронавируса не улучшается. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, за сутки в регионе скончались от этой инфекции 15 человек. Данные о суточной смертности в регионе практически не меняются в течение последних месяцев.
Между тем, количество новых случаев заражения коронавирусом в регионе за минувшие сутки оказалось меньше, чем за предыдущие. Так, сообщается о 337 заболевших. Ранее таких было 339 человек.
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