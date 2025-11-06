Общество

Генерал Попов предположил, откуда могли запустить БПЛА на Волгоград

06.11.2025 17:10
Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов рассказал Aif.ru, откуда противник мог запустить беспилотники на Волгоград.

По мнению Владимира Попова, БПЛА могли отправить со стороны морской акватории – Каспия, вдоль Волги.

Сделать это могли отдельные бандформирования, которые вышли на баркасе в море под видом рыбаков. Вероятно, запустили БПЛА на малой высоте, они двигались по заданной программе в дельте реки Волга и вышли на Волгоград, – поделился он.

Второй вариант – пуск беспилотников на Волгоград был осуществлен со стороны Казахстана, допустил военный эксперт.

– Хотим мы или нет, там тоже возможности такие имеются, и мы знаем, что были случаи, когда и фуры, груженные беспилотниками, шедшие из Казахстана, останавливали. Выполнять задачу могут диверсионно-разведывательные группы, те же участники украинской диаспоры в Казахстане. Местом запуска могут быть малонаселенные места, куда свободно могут проникать диверсанты, запускать БПЛА на малых высотах и потом наносить удар в неожиданное время, –заявил собеседник.


Запустить беспилотники на Волгоград могли также со степей Калмыкии.

На «буханке» выехали в нужное место два-три человека, включили систему управления, запустили, затем передали управление человеку, который на правом берегу Волги может находиться, – отметил военный эксперт.

Вариант запуска БПЛА на Волгоград с территории Украины Попов считает самым маловероятным.

Со стороны Украины, то есть через линии соприкосновения – весь Донецк или Луганщину, Воронежскую или Ростовскую области, через Элисту могли дойти беспилотники до Волгограда, но это очень маловероятно, – заключил Попов.

Напомним, ночью в Волгоградской области отбили одну из самых массированных атак БПЛА – было сбито 49 беспилотников. К сожалению, не обошлось без жертв – в своей квартире погиб 48-летний житель ЖК «Европейский» в Кировском районе. Возгорания произошли в промзоне Красноармейского района. Семье погибшего из бюджета выделят миллион рублей. Саперы исследуют местность на предмет возможных обломков БПЛА.

