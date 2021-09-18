Дожди в Волгоградской области зарядят почти на всю неделю

Общество 18.09.2021 10:47
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18.09.2021 10:47
В Волгоградской области с понедельника, 20 сентября начнется сезон дождей. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, осадки продлятся до субботы включительно. Температура воздуха будет постепенно снижаться – с +20 в начале недели и до +15 к пятнице. Однако ночных заморозков пока не ожидается. Температура в это время суток прогнозируется в районе 10-12 градусов тепла. Самая холодная ночь в Волгограде ожидается в следующую субботу – всего +7 градусов.
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