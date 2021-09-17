Напряжение в контактную сеть на участке Горнополянский – Канальная в Волгоградской области будет подано 24 сентября





ПривЖД обращает внимание жителей Советского и Кировского районов Волгограда, а также Светлоярского района Волгоградской области, что 24 сентября 2021 года будет подано высокое напряжение в контактную сеть на участке Горнополянский – Канальная Волгоградского региона Приволжской железной дороги.

Работы проводятся в рамках комплексной реконструкции участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского узла. Проект предусматривает строительство и электрификацию вторых путей в направлении портов Азово-Черноморского бассейна.

На объектах железнодорожного транспорта категорически запрещается приближаться к контактной сети, а также залезать на крыши вагонов и цистерн. Напряжение в контактной сети составляет 27,5 тысяч Вольт.

Приближение к токоведущим частям (проводам) на расстоянии менее 2 метров опасно для жизни! Необходимо соблюдать правила безопасности вблизи объектов железнодорожного транспорта. Железная дорога – это место повышенной опасности!



