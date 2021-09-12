Общество

Все сместилось: грибной сезон в Волгоградской области начался с опозданием из-за летней жары

Общество 12.09.2021 10:01
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12.09.2021 10:01


Грибной сезон в Волгоградской области только-только начинается, хотя обычно сентябрь – это период его разгара. «Ездили во Фроловский район за маслятами. Еле-еле набрали ведро, хотя обычно в это время уезжали с полным багажником машины», - рассказала ИА «Высота 102» семья Двинских из Советского района Волгограда. 
Не радуют урожаем и леса в Волго-Ахтубинской пойме. «Много погибших моховиков и польских, а грузди только-только начинаются. Хотя, например, раньше я еще в конце июля начинал их собирать», - поделился еще один любитель тихой охоты Юрий.
Грибники со стажем не припомнят, чтобы сезон сдвигался так намного. «Лесу явно не хватает влаги. Как все пересохло летом, так и аукается до сих пор», - считают любители тихой охоты. Ситуацию, по их мнению, могут спасти дожди. Но грибам могут повредить осенние заморозки – в таком случае можно говорить о втором неудачном сезоне подряд. 


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