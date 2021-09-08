



Ремонт улиц Библиотечная и Репина в Краснооктябрьском районе Волгограда выполнят без спешки, в срок и соблюдением всех технологических требований, сообщает ИА "Высота 102". Так в мэрии ответили на вопросы жильцов по поводу ремонта улиц, который, согласно установленным подрядчиком информационным щитам, должен начаться еще в июле-августе. Однако активности на объектах не наблюдается. Так, ремонт улицы Репина, как указано на стенде, МУП ДСЭР должно начать в июле и закончить в ноябре. На сегодняшний день дорожники на объект еще не вышли. Покрытие на улице Библиотечной, которую должны отремонтировать в августе - октябре текущего года, сняли еще две-три недели назад. С тех пор ни рабочих, ни техники здесь не видно.





Отметим, что эти дороги расположены возле общеобразовательных учреждений. Так, к примеру, на улице Репина находятся три школы №№49, 5, 92, поэтому с начала учебного года загруженность этой улицы резко возрастает. "Логично, что ремонт дороги на Репина лучше проводить в июле-августе, пока дети еще на каникулах. Странно, что дорожники оставили все на осень, когда и погода хуже и машин на дороге много", - недоумевают жители. Так же они задались вопросом, начнется ли ремонт вообще, а если да, то смогут ли дорожники все сделать в обозначенный срок без ущерба качеству.





В администрации Волгограда пояснили, что информация, размещенная на стендах, указывает сроки начала и окончания работ, определенные муниципальным контрактом. "Фактические сроки проведения работ определяются подрядной компанией самостоятельно в рамках указанных сроков, определенных контрактом, а также исходя из погодных условий, транспортной загруженности дороги. В настоящее время работы на ул. Библиотечной уже ведутся, на ул. Репина демонтаж старого покрытия начнется в ближайшие дни. До окончания срока, определенного контрактом, у подрядной организации остается достаточно времени, чтобы выполнить все работы без спешки, с соблюдением всех технологических требований", - сообщили в мэрии.

В текущем году ул. Библиотечная и ул. Репина включены в перечень объектов второй очереди для проведения комплексной реконструкции проезжей части автомобильных дорог. Площадь обновления составит 3500 и 8000 квадратных метров соответственно.