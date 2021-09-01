Общество 01.09.2021 12:48
0
01.09.2021 12:48
Штраф в размере 7,5 тысячи рублей присудили жителю Котельниковского района, который пришел в магазин без маски. В районном суде уточнили, что мужчину признали виновным в административном правонарушении по ч.2 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа для граждан в размере от 1 до 15 тысяч рублей.
Установлено, что правонарушение селянин совершил в июле текущего года. Вечером он пришел в магазин "Магнит" и находился там без маски, тем самым не выполнил требования Правил поведения в период введенного на территории Волгоградской области режима повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции.
Отмечается, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за отказ надеть маску.
Реклама
«Подведете не только вуз, но и страну»: на волгоградских студентов давят вакцинацией01.09.2021 17:13
Общество 01.09.2021 17:13
Волнистые потолки и паркет в Доме офицеров в Волгограде взяли под охрану01.09.2021 16:29
Общество 01.09.2021 16:29
Готовы ли волгоградцы променять походы в кино на онлайн-сервисы01.09.2021 14:13
Общество 01.09.2021 14:13
Волгоградские студенты-медики из «красных зон» попросили облегчить им трудоустройство01.09.2021 14:10
Общество 01.09.2021 14:10
Скоростной трамвай в Волгограде запустили по новым рельсам до ВГТЗ01.09.2021 12:33
Общество 01.09.2021 12:33
В Волгоградской области изменилась ситуация с распространением коронавируса01.09.2021 12:01
Общество 01.09.2021 12:01
В Волгоградской области дорожают овощи01.09.2021 11:20
Общество 01.09.2021 11:20
Скидка 50% на билеты в пригородные поезда для студентов и школьников Волгоградской области вводится с 1 сентября01.09.2021 10:54
Общество 01.09.2021 10:54
Московский подрядчик попал в черный список из-за сорванного ремонта дома культуры под Волгоградом01.09.2021 10:50
Общество 01.09.2021 10:50
Более 733 тысяч волгоградцев получат 10 тысяч рублей в сентябре01.09.2021 08:59
Общество 01.09.2021 08:59
Учебный год в Волгоградской области начнется с ливней и града01.09.2021 08:47
Общество 01.09.2021 08:47
В Волгограде «героические» улицы уходят под воду31.08.2021 17:57
Общество 31.08.2021 17:57
В Волгоградской области нашли десятки опасных детских площадок31.08.2021 16:26
Общество 31.08.2021 16:26
Прокурор Волгоградской области высадится на острове31.08.2021 15:40
Общество 31.08.2021 15:40
«Может рухнуть стена»: в Волгограде чиновники бросили жителей разваливающейся пятиэтажки на произвол судьбы31.08.2021 15:29
Общество 31.08.2021 15:29
Реклама