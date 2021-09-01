



Штраф в размере 7,5 тысячи рублей присудили жителю Котельниковского района, который пришел в магазин без маски. В районном суде уточнили, что мужчину признали виновным в административном правонарушении по ч.2 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа для граждан в размере от 1 до 15 тысяч рублей.

Установлено, что правонарушение селянин совершил в июле текущего года. Вечером он пришел в магазин "Магнит" и находился там без маски, тем самым не выполнил требования Правил поведения в период введенного на территории Волгоградской области режима повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за отказ надеть маску.



