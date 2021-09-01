Волнистые потолки и паркет в Доме офицеров в Волгограде взяли под охрану

Общество 01.09.2021 16:29
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01.09.2021 16:29
Утверждены предметы охраны Дома офицеров в Волгограде, который является объектом культурного наследия регионального значения. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приказ облкультнаследия, в документе подробно прописаны все элементы предмета охраны, которые имеют культурную и историческую ценность. В списке само трехэтажное здание, расположенное на проспекте Ленина, его крыша, композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов и интерьеров.
В частности, под охрану попадают наливные мозаичные полы в холле и вестибюле на первом этаже, паркетный пол в библиотеке, кабинетах и в фойе перед входом в концертный зал, волнистые потолки зрительного зала, холла и комнат первого этажа здания, центральная лестница в холле первого этажа, облицованная плитами из белого мрамора.
К слову, материалы и обработки фасадов, как указали в облкультнаследия, также имеют историческую ценность. Речь идет об облицовке цоколя, подпорных стенок лестниц, порталов входов, выполненных из розового шлифованного гранита, серого необработанного гранита, гранитной плитки.
Фундаменты, стены, перекрытия и лестницы в Доме офицеров тоже являются предметом охраны.
Как ране сообщалось, само здание Дома офицеров, построенное в 1960 году по проекту заслуженного архитектора России В.П. Статуна, является объектом культурного наследия. Объект давно требует реконструкции. Так, еще в 2013 году было установлено, что в результате длительной эксплуатации здания произошло разрушение штукатурки фасада, отслоение окрасочного строя, частичное разрушение декоративной штукатурки на фасаде здания, деформация дверных и оконных блоков, полное разрушение резиновой изоляции и многое другое. Ремонт здесь не проводится по причине отсутствия денег - такой ответ был получен от командования Южного военного округа. Власти Волгоградской области предлагали Минобороны РФ передать Дом офицеров в собственность региона, но в ноябре 2018 года получили отказ. Минобороны мотивировало его планами использовать Дом офицеров в интересах Вооруженных сил РФ.
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