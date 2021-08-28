Общество 28.08.2021 16:06
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28.08.2021 16:06
3 млн рублей было направлено в нынешнем году на благоустройство площадок для проведения праздничных мероприятий в школах Волжского. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волжского, обновлены территории в 23-й школе, в третьем корпусе школы-гимназии № 37 (ул. Пионерская, 31) и лицее № 1.
Проведение мероприятий по благоустройству проводились в рамках программы модернизации образовательных учреждений на условиях софинансирования областного и городского бюджетов.
Также к началу учебного года в школе № 9 отремонтированы гандбольная, волейбольная и баскетбольная площадки – на эти цели было направлено более 2,2 млн рублей.
Во втором корпусе школы-гимназии № 37 по ул. Карбышева, 144 проведен ремонт спортивного зала, коридора и раздевалок. А в первом корпусе этого учебного учреждения на ул. 40 лет Победы, 48 к 1 сентября полностью обновлена спортивная площадка. Этот объект был включен в региональную программу модернизации материально-технической базы образовательных организаций, стартовавшую в нынешнем году. На строительство спортплощадки из областного бюджета было направлено 5,4 млн рублей, софинансирование из городского бюджета составило более 284 тысяч рублей.
Здесь были проведены работы по подготовке основания и укладке специального покрытия, установке баскетбольных щитов, футбольных ворот, ограждения, а также шести тренажеров.
В настоящее время в школе № 18 ремонтируют физкультурно-спортивную площадку – подрядчики ведут работы по выравниванию участка и обустройству беговых дорожек. По проекту здесь запланированы волейбольная, баскетбольная площадки, беговые дорожки, поле для футбола, место для прыжков. Завершить все работы планируется до конца ноября.
Напомним, к новому учебному году в 14-ти образовательных организациях Волжского были проведены работы по замене кровли, еще в 67-ми учреждениях – заменены оконные блоки. На эти цели в общей сложности было направлено более 40 млн рублей из областного и городского бюджетов.
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