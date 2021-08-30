ВАИЖК: ставка от 5% «Семейной ипотеки» фиксируется на весь срок

Общество 30.08.2021 08:50 Реклама
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30.08.2021 08:50 Реклама
АО «Волгоградское агентство ипотечного жилищного кредитования» (АО «ВАИЖК») – региональный оператор федерального «Банк ДОМ.РФ» принимает заявки по программе «Семейная ипотека» от заемщиков с первым и последующим ребенком, родившимся после 1 января 2018 года.
Изначально программа была ориентирована на семьи с двумя и более детьми, один из которых родился в 2018-2022 гг.
По программе можно не только приобрести новое жилье, но и рефинансировать уже выданный по более высокой ставке ипотечный кредит любого российского банка.
Оформить ипотеку на покупку квартир можно по ставке от 5%. Льготная ставка фиксируется на весь срок кредитования – до 30 лет. Первоначальный взнос – от 15%.
Подать заявку можно в режиме онлайн на сайте ivlg.ru, около 80% решений принимается в течение дня.
Подробности об условиях предоставления «Семейной ипотеки» здесь.
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