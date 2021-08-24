В центре Волгограда на неделю перекроют улицу Глазкова





С 25 августа из-за ремонтных работ на подземном трубопроводе рядом с жилым домом № 6 по ул. Глазкова приостанавливается сквозное движение по этой улице в обоих направлениях. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в администрации города. Работы должны завершиться к 1 сентября.

Специалисты ООО "Концессии теплоснабжения" после окончания работ в полном объеме восстановят дорожное покрытие на данной территории.



