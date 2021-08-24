В центре Волгограда на неделю перекроют улицу Глазкова

Общество 24.08.2021 18:00
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24.08.2021 18:00
С 25 августа из-за ремонтных работ на подземном трубопроводе рядом с жилым домом № 6 по ул. Глазкова приостанавливается сквозное движение по этой улице в обоих направлениях. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в администрации города. Работы должны завершиться к 1 сентября.
Специалисты ООО "Концессии теплоснабжения" после окончания работ в полном объеме восстановят дорожное покрытие на данной территории.
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