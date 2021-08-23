Общество 23.08.2021 12:20
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23.08.2021 12:20
348 человек заболели коронавирусом в Волгоградской области по итогам минувших суток. Эти данные привел федеральный оперативный штаб. Накануне сообщалось о 350 случаях COVID-19, что являлось абсолютным рекордом в суточной статистике за весь период пандемии.
Также стало известно еще о 15 скончавшихся жителей Волгоградской области. Этот показатель остается примерно на одном и том же уровне весь последний месяц. Всего уже 2167 человек стали жертвами коварной инфекции.
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