



348 человек заболели коронавирусом в Волгоградской области по итогам минувших суток. Эти данные привел федеральный оперативный штаб. Накануне сообщалось о 350 случаях COVID-19, что являлось абсолютным рекордом в суточной статистике за весь период пандемии.

Также стало известно еще о 15 скончавшихся жителей Волгоградской области. Этот показатель остается примерно на одном и том же уровне весь последний месяц. Всего уже 2167 человек стали жертвами коварной инфекции.



