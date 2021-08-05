Общество 05.08.2021 19:05
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05.08.2021 19:05
Певчих на постоянную работу в праздничный и будничный хор, который зазвучит в сентябре, набирают в Александро-Невский собор в Волгограде, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Волгоградской епархии РПЦ.
Планируется, что первая праздничная служба в новом храме пройдет вечером 11 сентября, а потом утром 12 сентября - в день перенесения мощей благоверного великого князя Александра Невского.
Праздничный хор будет состоять из 25 певчих, а в будние дни петь на клиросе будут 8 человек. "Сейчас идет набор певцов. Со следующей недели уже планируем активно проводить прослушивания и спевки. Мы уже набрали 17 человек, на прослушивании еще 10. Учитывая, что это будет хор в главном соборе Волгограда, мы хотим все сделать красиво. Здесь должны работать люди, которые, как говорится, хотят, горят и могут", - рассказали в епархии.
Собор Александра Невского, способный вместить 5000 человек, возведен в центре Волгограда за пять лет на благотворительные пожертвования. Открытие храма намечено осенью этого года к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. В июле губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился в Москве с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом и пригласил его освятить собор Александра Невского в Волгограде.
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