Волгоградцев удивили "пьяные" бордюры на ремонтируемой улице

Общество 09.08.2021 10:51
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09.08.2021 10:51
Жителей города удивил ремонт дороги в Дзержинском районе. Как сообщил ИА «Высота 102» волгоградец Павел Харин, в границах улиц Ангарская и Продольная уже установили бордюр, но на данных участках дороги бордюрная линия выглядит неровной и как будто виляющей, хотя имеется полная возможность выполнить дорожное полотно эстетичной прямолинейной формы. «Если можно так сказать про бордюр, то он смотрится как "пьяный". Неужели нельзя было сделать его ровным? Сколько прослужит данная дорога и сколько денег будет выброшено на ветер?», - задается вопросом мужчина. По его словам, такая же картина наблюдается на участке дороги в границах улиц Продольная и Новорядская. Здесь также установлен бордюрный камень, однако никакого щебеночного основания не выполнено. «Создается впечатление, что асфальтовое покрытие будет уложено прямо на грунт»,- опасается Павел.
Однако в мэрии заявили, что нет повода для беспокойства. "Укладка бордюра на этих участках дороги проходит в строгом соответствии с проектом, который предусматривает обход проложенных коммуникаций - их нельзя накрывать асфальтом. Если укладывать бордюр по-другому, то придется делать новый проект. Тогда жителям придется ждать еще несколько лет новых дорог», - пояснили в администрации города. В мэрии также заверили, что перед нанесением асфальтового покрытия будет в обязательном порядке уложен щебеночный слой.
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