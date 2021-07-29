Мэрию Волгограда оштрафовали за летающий мусор





Центральный районный суд Волгограда оштрафовал администрацию города на 125 тысяч рублей за необорудованные должным образом мусорные площадки. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, Роспотребнадзор выявил нарушение санитарных требований в границах улицы Менделеева в Краснооктябрьском районе.

Установлено, что здесь отсутствует подъезд к контейнерам, а также ограждения площадки, поэтому отходы разлетаются и разносятся за пределы мусорки. Это уже привело к загрязнению прилегающей к контейнерной площадки территории бытовыми и пищевыми отходами. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.



