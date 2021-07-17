Испепеляющую жару и грозы пообещали на выходных в Волгоградской области





До +39 градусов поднимется столбик термометра в тени на территории Волгоградской области в субботу и воскресенье, 17 и 18 июля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, ветер будет дуть восточный 2-7 м/с, местами порывы 8-13 м/с.

В отдельных районах синоптики прогнозируют грозы: по данным сервиса погоды Ventusky, гром прогремит сегодня в Михайловском, Кумылженском, Алексеевском и Нехаевском районах. В воскресенье на территории региона местами возможны кратковременные дожди. В ночь с субботы на воскресенье на севере Волгоградской области похолодает до +19 градусов, в южных районах столбик термометра задержится на отметке +25.

В отдельных северо-восточных районах области ожидается, в большинстве южных районов и в Волгограде сохранится чрезвычайная пожароопасность (опасное явление).