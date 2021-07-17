Испепеляющую жару и грозы пообещали на выходных в Волгоградской области

Общество 17.07.2021 09:14
0
17.07.2021 09:14
До +39 градусов поднимется столбик термометра в тени на территории Волгоградской области в субботу и воскресенье, 17 и 18 июля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, ветер будет дуть восточный 2-7 м/с, местами порывы 8-13 м/с.
В отдельных районах синоптики прогнозируют грозы: по данным сервиса погоды Ventusky, гром прогремит сегодня в Михайловском, Кумылженском, Алексеевском и Нехаевском районах. В воскресенье на территории региона местами возможны кратковременные дожди. В ночь с субботы на воскресенье на севере Волгоградской области похолодает до +19 градусов, в южных районах столбик термометра задержится на отметке +25.
В отдельных северо-восточных районах области ожидается, в большинстве южных районов и в Волгограде сохранится чрезвычайная пожароопасность (опасное явление).
Реклама
Волгоградские волонтеры собирают макулатуру ради спасения малыша со СМА17.07.2021 11:37
Общество 17.07.2021 11:37
Улицу Чуйкова в Волгограде снова перекроют на выходные16.07.2021 21:20
Общество 16.07.2021 21:20
Пустырь на Семи ветрах в Волгограде не будут застраивать небоскребами16.07.2021 20:54
Общество 16.07.2021 20:54
Стадион «Трактор» в Волгограде сравняют с землей до конца года16.07.2021 19:15
Общество 16.07.2021 19:15
Внимание, каракурты!: ядовитые пауки покусали 12 жителей Волгоградской области16.07.2021 12:43
Общество 16.07.2021 12:43
Волгоградское УФАС требует от «Метроэлектротранса» возврата имущества16.07.2021 12:24
Общество 16.07.2021 12:24
Парк Героев откроет новую страницу истории Котельниково16.07.2021 10:26
Общество 16.07.2021 10:26
«Мы всеми брошенные»: жители Жилгородка в Волгограде взмолились о школе, поликлинике и дорогах15.07.2021 19:13
Общество 15.07.2021 19:13
Волгоградский губернатор пригласил патриарха Кирилла освятить собор Александра Невского15.07.2021 18:53
Общество 15.07.2021 18:53
«Скоро все закончится»: ремонт на мосту Волжской ГЭС завершится досрочно15.07.2021 16:06
Общество 15.07.2021 16:06
Для любителей шопинга: прививайтесь и выигрывайте15.07.2021 16:01
Общество 15.07.2021 16:01
Волгоградские айтишники занялись благоустройством склона поймы Царицы15.07.2021 15:51
Общество 15.07.2021 15:51
Жителя Урюпинска оштрафовали на 15 тысяч рублей за отсутствие ПЦР-теста15.07.2021 13:17
Общество 15.07.2021 13:17
Восемь кафе в Волгограде начнут пропускать посетителей по QR-кодам15.07.2021 10:52
Общество 15.07.2021 10:52
Бомбардировщики выполнили сложную операцию над Волгоградской областью15.07.2021 09:39
Общество 15.07.2021 09:39
Реклама