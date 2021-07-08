Общество

Вторую часть фестиваля ParkSeason Fest в Волгограде перенесли на следующий год

Общество 08.07.2021 09:33
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08.07.2021 09:33


Запланированная на 18 сентября 2021 года вторая часть музыкального фестиваля  ParkSeason Fest на стадионе «Волгоград Арена» не состоится в связи с ухудшающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный аккаунт организатора фестиваля в Instagram, власти Волгоградской области рекомендовали перенести мероприятие на 2022 год.
Соответствующее письмо поступило в адрес ООО «Агентство стратегических мероприятий» за подписью вице-губернатора Евгения Харичкина. «Музыкальные фестивали такого масштаба ранее в Волгограде не проводились. Регион заинтересован в сохранении проекта... Администрация Волгоградской области готова оказать всестороннее содействие в проведении фестиваля ParkSeason Fest в 2022 году», — говорится в письме.
На стадионе планировались выступления легендарных групп «Сплин», БИ-2, «Мумий Тролль», «Каста» и других артистов. Организаторы фестиваля в своем аккаунте заверили подписчиков, что мероприятие обязательно состоится, а купленные ранее билеты будут действительны в следующем году. Для тех, кто захочет вернуть деньги, билетные операторы в ближайшее время запустят данную процедуру.
Напомним, согласно официальной статистике за последний месяц еженедельно выявляется порядка 1000 новых случаев коронавирусной инфекции (на 40-45% больше, чем в мае), около 460 случаев внебольничных пневмоний (на 35-40% больше, чем в мае), 8000 случаев простудных заболеваний (на 20% больше чем в мае). В 16 муниципальных образованиях региона показатель заболеваемости коронавирусом превышает среднеобластной, фиксируется все больше случаев заражения индийским штаммом дельта.

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