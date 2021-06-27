Город в Волгоградской области снова остался без воды

Общество 27.06.2021 11:08
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27.06.2021 11:08
Очередная авария на городском водопроводе случилась накануне в Котово. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа, сегодня ремонтные бригады приступили к устранению порыва. Произошедшее вновь вызвало бурю эмоций у горожан. «Воду нам на Победы 32 дали в 9 вечера, всей семьёй галопом ополоснулись, помыли посуду, набрать пол ванны успели воды...И всё...вода закончилась в десять ((( Это в какие такие времена воду по часам давали?....А то ....пишут... с шести утра отключат....Это геноцид, товарищи!!! Но вроде бы обещали организовать подвоз воды», - возмущаются пользователи ВК Kotovo_live. «Объявление дали в 21, я че должна сидеть в вк и ждать, утром воды не капли. Когда уже в этом селе вода будет. Возите тогда ее или поставьте аппараты для воды как во всех городах где плохая вода. На роднике очередь, как людям жить? тени 41, надо массово отправлять жалобы пока от обезвоживания не сдохли, либо от ковида», - злится другой пользователь. (Орфография и пунктуация авторов постов сохранены - ред.).
Аварии на инженерных сетях в Котово происходят регулярно. Летом жители частенько сидят без воды, зимой – без отопления. На днях прокуратура Котовского района предъявила иск в суд о возложении на администрацию городского поселения обязанности по замене участка водопровода по ул. 60 лет ВЛКСМ и ул. Мира. В течение 2020 года и 1 квартала 2021 года этот участок ремонтировался 15 раз в связи с постоянными протечками из-за ветхости системы. При этом данный участок обеспечивает водоснабжение 88 многоквартирных жилых домов, 1843 частных жилых дома и ряд социально значимых объектов.
В беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» глава городского поселения Василий Голосов признал проблему с водопроводом и заверил, что ремонт ветхого участка, расположенного в границах городского округа, начнется в ближайшее время. «Мы приступаем к конкурсным процедурам, деньги – около 9 миллионов рублей – уже выделены», - сообщил глава. При этом в ближайшей перспективе в городе будет отремонтирован водопровод целиком. Речь идет о сетях протяженностью в 37 километров. «Сейчас проект проходит государственную экспертизу, мы работаем в плотном контакте с администрацией Волгоградской области, устраняем замечания и недостатки. Планируется, что ремонт водопровода войдет в федеральную программу «Чистая вода» и тогда мы решим эту огромную проблему нашего города», - пояснил Василий Голосов.
Фото ВК Kotovo_live
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