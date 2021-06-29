Общество

Измученным авариями жителям города Волгоградской области дали «кирпичную» воду

Общество 29.06.2021 09:09
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29.06.2021 09:09


В квартирах жителей Котово  Волгоградской области после устранения очередной аварии на водопроводе  из кранов пошла вода кирпичного цвета. Шокирующими фотографиями, сообщает ИА «Высота 102», делятся горожане в социальной сети kotovo_live. Напомним, в Котово почти два дня устраняли последствия порывов на водопроводе. Аварии произошли на нескольких улицах – Свердлова, Коммунистической и Разина. Город в который уже раз остался без воды. На время отсутствия ресурса был организован подвоз живительной влаги. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что прокуратура района направила иск в суд  с требованием понуждения городских властей заменить часть ветхого водопровода. 
Фото kotovo_live.

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