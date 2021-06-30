От коронавируса умер 32-летний волгоградец

Общество 30.06.2021 14:23
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30.06.2021 14:23
Шесть человек скончались от коронавируса за минувшие сутки в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, самой молодой жертвой COVID-19 стал 32-летний волгоградец. Мужчина обратился за медицинской помощью спустя три дня после появления первых признаков недомогания и был госпитализирован в областную клиническую инфекционную больницу №1. При жизни он страдал хроническим вирусным заболеванием и имел проблемы с органами дыхания. Также среди умерших – 78-летний волгоградец, 73-летняя волжанка, 71-летний пенсионер из Еланского района, 74-летняя жительница Михайловки и 55-летний житель Калачевского района. Всего в регионе уже 1516 человек скончались от СOVID-19.
Между тем, суточная заболеваемость коронавирусом продолжает расти. Так, в регионе за минувшие сутки выявлено 157 новых заболевших. Больше всего новых больных в Волгограде – 74 человека, в Волжском – 33, в Калачевском районе – 18. Инфицированные зафиксированы также еще в 13 районах области.
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