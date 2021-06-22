В Волгограде спустя почти месяц ликвидировали провал около Мамаева кургана

Общество 22.06.2021 18:05
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22.06.2021 18:05
В Волгограде на стоянке, построенной к ЧМ-2018 около подножия Мамаева кургана, ликвидировали провал, образовавшийся в конце мая. Как сообщает ИА «Высота 102», тогда ушел под землю участок, выложенный плиткой, площадью около двух квадратных метров. Долгое время провал был огорожен, и вот, наконец, о произошедшем напоминают разве что рассыпанный песок и следы от работы тяжелой техники.
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