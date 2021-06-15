Общество

Губернатор Волгоградской области призвал не играть с коронавирусом в «лотерею»

Общество 15.06.2021 10:53
0
15.06.2021 10:53


Вопрос активации массовой вакцинации от коронавируса обсудил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на совещании, которое прошло сегодня на площадке Центра электронного медицинского образования ВолГМУ. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгоградской области. 
В настоящее время, прозвучало на совещании, оперштаб совместно с главным санитарным врачом Волгоградской области продолжает принимает все необходимые меры, чтобы удерживать ситуацию в контролируемых рамках, внимательно анализируя происходящее в московском регионе, Санкт-Петербурге, местах традиционного летнего отдыха людей.
«Надеемся, что осложнения ситуации в Волгоградской области не произойдёт, но, вместе с тем, готовимся к любому развитию событий. Сил и средств достаточно. Мы готовы к оперативному развертыванию дополнительного коечного фонда. В резерве — достаточное количество дополнительного медперсонала, средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов», — подчеркнул губернатор.
Кроме того, усиленными темпами развивается инфекционная служба. Построен и оснащён на самом современном уровне инфекционный госпиталь в Волжском, передовые межрайонные центры возводятся в Калаче-на-Дону и Камышине, ещё один - на севере области. Полным ходом идёт вакцинация от коронавирусной инфекции: защиту от COVID-19 получили уже свыше 337 тысяч человек.
«Общая задача — к осени текущего года достичь коллективного иммунитета, — сделал акцент Андрей Бочаров. — Поэтому основное внимание на данном этапе необходимо уделить вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции. Прежде всего, вакцинации людей старшего возраста, людей с хроническими заболеваниями, а также работников предприятий и организаций, — чтобы не допустить осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации и необходимости введения ограничений деятельности предприятий и организаций. Обращаюсь к руководителям предприятий и организаций Волгоградской области: прошу вас обеспечить вакцинацию работников, чтобы достичь общей цели и создать в установленный срок на территории Волгоградской области коллективный иммунитет. Руководители предприятий в данном случае должны выступать в качестве примера своим коллективам».
Глава региона попросил всех жителей проявлять осторожность, соблюдать масочный режим и сделать прививку: «У молодёжи проходит болезнь в лёгкой форме, но не всегда. Это как лотерея. Не надо играть в лотерею: обязательно проиграешь. Ещё раз обращаю безусловное внимание на необходимость вакцинирования от коронавирусной инфекции. Это будет по-настоящему забота о своих родных и близких, о людях старшего возраста, обо всех жителях Волгоградской области».

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
15.06.2021 09:30
Общество 15.06.2021 09:30
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.06.2021 19:43
Общество 14.06.2021 19:43
Комментарии

0
Далее
Общество
14.06.2021 17:49
Общество 14.06.2021 17:49
Комментарии

0
Далее
Общество
14.06.2021 15:52
Общество 14.06.2021 15:52
Комментарии

0
Далее
Общество
14.06.2021 13:20
Общество 14.06.2021 13:20
Комментарии

0
Далее
Общество
14.06.2021 12:08
Общество 14.06.2021 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
14.06.2021 09:33
Общество 14.06.2021 09:33
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2021 20:06
Общество 13.06.2021 20:06
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2021 14:58
Общество 13.06.2021 14:58
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2021 14:49
Общество 13.06.2021 14:49
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2021 13:21
Общество 13.06.2021 13:21
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2021 09:41
Общество 13.06.2021 09:41
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2021 16:00
Общество 12.06.2021 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2021 13:16
Общество 12.06.2021 13:16
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2021 10:20
Общество 12.06.2021 10:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:43
В Волгограде 11 водителям грозит арест за тонировкуСмотреть фотографии
10:58
В Волгограде бросившуюся в бега автоледи задержали за смертельное ДТПСмотреть фотографии
10:53
Губернатор Волгоградской области призвал не играть с коронавирусом в «лотерею»Смотреть фотографии
10:17
Призывника под Волгоградом осудили за неуставные взаимоотношенияСмотреть фотографии
09:55
Вакцина центра Чумакова поступила в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
09:50
Тело школьницы найдено в оросительном канале под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:30
В Волгограде УК «Новый дом» возродила во дворах многоэтажек детские площадкиСмотреть фотографии
09:27
В приграничном поселке Волгоградской области из-за разряда молнии вспыхнул пожарСмотреть фотографии
08:46
Иран и Турция: экспорт сельхозпродукции из Волгоградской области вырос вдвоеСмотреть фотографии
20:37
Под Волгоградом во время охоты на косулю погиб местный жительСмотреть фотографии
19:43
«Все померзло и утонуло»: дожди смывают надежды волгоградских дачников на урожайСмотреть фотографии
19:41
В Волгоградской области с рельсов сошли 20 вагонов грузового составаСмотреть фотографии
17:49
Конкурс на должность директора фонда капремонта объявлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:52
В Волгоградской области снизилась суточная смертность от COVID-19Смотреть фотографии
13:37
В Волгограде из-за лихача-пенсионера в массовом ДТП пострадал мужчинаСмотреть фотографии
13:20
Очередной ливень в Волгоградской области затопил улицы Калача-на-ДонуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:08
Цены на морковь в Волгограде побили новые рекордыСмотреть фотографии
11:53
«Боялись не довезти»: 92-летняя волгоградка заболела коронавирусом после второй дозы «Спутника»Смотреть фотографии
10:23
В Волжском водитель-подросток после ДТП попал в больницу с 13-летней пассажиркойСмотреть фотографии
09:56
Кроссовер улетел в кювет на трассе под Волгоградом: женщина в коме (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:48
Родились в рубашке: пассажиры перевернувшейся маршрутки в Волгограде отказались от госпитализацииСмотреть фотографииCмотреть видео
09:33
Синоптики предупредили о граде в Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:39
Момент столкновения грузовика и маршрутки в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:06
Реверсивное движение сохранится на мосту через Волжскую ГЭС до конца ремонтаСмотреть фотографии
18:34
ДТП без тормозов: неуправляемый грузовик протаранил маршрутку в Волгограде (ФОТО)Смотреть фотографии
16:04
Росстат зафиксировал низкую рождаемость бизнеса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:58
Пенсионерка с аутоиммунным заболеванием умерла от COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:49
В Волгограде МЧС и епархия подписали соглашение о сотрудничествеСмотреть фотографии
13:21
«Под колокольный звон»: волгоградцы пришли поклониться мощам Александра НевскогоСмотреть фотографии
12:03
Дальнобойщик из Дагестана пострадал в перевернувшейся фуре в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 