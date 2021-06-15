Общество 15.06.2021 10:53
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15.06.2021 10:53
Вопрос активации массовой вакцинации от коронавируса обсудил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на совещании, которое прошло сегодня на площадке Центра электронного медицинского образования ВолГМУ. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгоградской области.
В настоящее время, прозвучало на совещании, оперштаб совместно с главным санитарным врачом Волгоградской области продолжает принимает все необходимые меры, чтобы удерживать ситуацию в контролируемых рамках, внимательно анализируя происходящее в московском регионе, Санкт-Петербурге, местах традиционного летнего отдыха людей.
«Надеемся, что осложнения ситуации в Волгоградской области не произойдёт, но, вместе с тем, готовимся к любому развитию событий. Сил и средств достаточно. Мы готовы к оперативному развертыванию дополнительного коечного фонда. В резерве — достаточное количество дополнительного медперсонала, средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов», — подчеркнул губернатор.
Кроме того, усиленными темпами развивается инфекционная служба. Построен и оснащён на самом современном уровне инфекционный госпиталь в Волжском, передовые межрайонные центры возводятся в Калаче-на-Дону и Камышине, ещё один - на севере области. Полным ходом идёт вакцинация от коронавирусной инфекции: защиту от COVID-19 получили уже свыше 337 тысяч человек.
«Общая задача — к осени текущего года достичь коллективного иммунитета, — сделал акцент Андрей Бочаров. — Поэтому основное внимание на данном этапе необходимо уделить вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции. Прежде всего, вакцинации людей старшего возраста, людей с хроническими заболеваниями, а также работников предприятий и организаций, — чтобы не допустить осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации и необходимости введения ограничений деятельности предприятий и организаций. Обращаюсь к руководителям предприятий и организаций Волгоградской области: прошу вас обеспечить вакцинацию работников, чтобы достичь общей цели и создать в установленный срок на территории Волгоградской области коллективный иммунитет. Руководители предприятий в данном случае должны выступать в качестве примера своим коллективам».
Глава региона попросил всех жителей проявлять осторожность, соблюдать масочный режим и сделать прививку: «У молодёжи проходит болезнь в лёгкой форме, но не всегда. Это как лотерея. Не надо играть в лотерею: обязательно проиграешь. Ещё раз обращаю безусловное внимание на необходимость вакцинирования от коронавирусной инфекции. Это будет по-настоящему забота о своих родных и близких, о людях старшего возраста, обо всех жителях Волгоградской области».
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