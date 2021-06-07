Райотдел полиции в Волгоградской области возглавил опытный подполковник

Общество 07.06.2021 16:32
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07.06.2021 16:32
Сегодня личному составу ОМВД России по Руднянскому району представили нового руководителя. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на эту должность назначен 43-летний подполковник полиции Иван Казаков, который работал заместителем начальника ОМВД России - начальника полиции ОМВД России по Жирновскому району.
Прежний руководитель ОМВД по Руднянскому району Олег Люшнин подал рапорт об увольнении в связи с выслугой лет, дающей право на получение пенсии.
О новом руководителе известно, что Иван Казаков родился в 1978 году в х. Исакиевский Алексеевского района Волгоградской области. В органах внутренних дел служит с 1996 года. Имеет высшее юридическое образование. Начинал службу с должности оперуполномоченного милиции в Алексеевском районе, позже состоял в различных должностях уголовного розыска, в том числе занимал руководящие должности в ОМВД России по Алексеевскому и Жирновскому районам. В 2001 году выезжал в длительную служебную командировку в Северо-Кавказский регион.
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