Райотдел полиции в Волгоградской области возглавил опытный подполковник





Сегодня личному составу ОМВД России по Руднянскому району представили нового руководителя. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на эту должность назначен 43-летний подполковник полиции Иван Казаков, который работал заместителем начальника ОМВД России - начальника полиции ОМВД России по Жирновскому району.

Прежний руководитель ОМВД по Руднянскому району Олег Люшнин подал рапорт об увольнении в связи с выслугой лет, дающей право на получение пенсии.

О новом руководителе известно, что Иван Казаков родился в 1978 году в х. Исакиевский Алексеевского района Волгоградской области. В органах внутренних дел служит с 1996 года. Имеет высшее юридическое образование. Начинал службу с должности оперуполномоченного милиции в Алексеевском районе, позже состоял в различных должностях уголовного розыска, в том числе занимал руководящие должности в ОМВД России по Алексеевскому и Жирновскому районам. В 2001 году выезжал в длительную служебную командировку в Северо-Кавказский регион.



