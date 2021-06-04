Комплексная дезинфекция проведена на 15 вокзалах Приволжской железной дороги





В связи с началом массовых летних пассажирских перевозок комплексная дезинфекция проведена на железнодорожных вокзалах в Саратове, Астрахани, Волгограде, Аткарске, Балакове, Волжском, Арчеде, Урюпинске, Петровом Вале, Котельникове, Урбахе, Ершове, Пугачевске, Озинках и Верхнем Баскунчаке.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Прив ЖД, мероприятия реализовывались с целью минимизации риска заражения граждан инфекционными заболеваниями на объектах пассажирской инфраструктуры.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора для обработки вокзальных комплексов использовались высокоэффективные дезинфицирующие средства, безопасные для людей и животных. Особое внимание при проведении дезинфекции уделялось поверхностям, с которыми наиболее часто контактируют пассажиры. В их числе – поручни, двери, сидения, информационные стойки и табло, досмотровое оборудование.

Помимо комплексной дезинфекции во всех вокзальных помещениях проводится тщательная ежедневная уборка с применением моющих средств.

Также на всех вокзалах Приволжской магистрали установлены санитайзеры с антисептическими средствами для обработки рук, постоянно ведется информирование граждан о необходимости соблюдать личную гигиену и социальную дистанцию в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

В целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний на вокзалах организована реализация средств индивидуальной защиты (масок, перчаток, дезинфицирующих средств).



