Комплексная дезинфекция проведена на 15 вокзалах Приволжской железной дороги

Общество 04.06.2021 13:56 Новости компаний
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04.06.2021 13:56 Новости компаний
В связи с началом массовых летних пассажирских перевозок комплексная дезинфекция проведена на железнодорожных вокзалах в Саратове, Астрахани, Волгограде, Аткарске, Балакове, Волжском, Арчеде, Урюпинске, Петровом Вале, Котельникове, Урбахе, Ершове, Пугачевске, Озинках и Верхнем Баскунчаке.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Прив ЖД, мероприятия реализовывались с целью минимизации риска заражения граждан инфекционными заболеваниями на объектах пассажирской инфраструктуры.
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора для обработки вокзальных комплексов использовались высокоэффективные дезинфицирующие средства, безопасные для людей и животных. Особое внимание при проведении дезинфекции уделялось поверхностям, с которыми наиболее часто контактируют пассажиры. В их числе – поручни, двери, сидения, информационные стойки и табло, досмотровое оборудование.
Помимо комплексной дезинфекции во всех вокзальных помещениях проводится тщательная ежедневная уборка с применением моющих средств.
Также на всех вокзалах Приволжской магистрали установлены санитайзеры с антисептическими средствами для обработки рук, постоянно ведется информирование граждан о необходимости соблюдать личную гигиену и социальную дистанцию в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
В целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний на вокзалах организована реализация средств индивидуальной защиты (масок, перчаток, дезинфицирующих средств).
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