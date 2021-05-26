Общество 26.05.2021 07:55 Новости компаний
0
26.05.2021 07:55 Новости компаний
Родительский актив и администрация Гимназии №12 вышли с инициативой к организатору питания привести в порядок обеденный зал образовательного учреждения. Активистам гимназии идея школьного кафе вместо надоевшей “столовки” пришлась по вкусу, и они попросили “Виво Маркет” воплотить пилотный проект на площадке гимназии.
На комбинате готового питания компании “Виво Маркет” состоялась презентация проекта модернизации. Руководители компании не только рассказали о своих планах по проведению работ в обеденном зале, но и представили два дизайн-проекта будущего школьного кафе. Родители и дети должны будут проголосовать за наиболее понравившийся дизайн на сайте https://vivomarket.ru/gimnazia-12-vote/
Алексей Курдин: “Моя дочь учится во втором классе. Важность проекта в том, чтобы мой ребенок и другие дети получали в школе сбалансированное питание. Дизайн помещений, формат подачи блюд будет интересен - и школьники с удовольствием придут в столовую”.
Наталия Барышникова, директор Гимназии №12: “Мы, взрослые, очень хотели бы видеть своих детей здоровыми, счастливыми, умными. Тот проект, который мы видим, максимально этому способствует. В результате школьники получат место, где они могут пообщаться, где им будет тепло, уютно, красиво и, конечно, вкусно”.
Как сообщили ИА "Высота 102" в компании, за лето подрядные организации проведут в школьной столовой все необходимые строительно - монтажные работы исходя из дизайнерского решения, смонтируют освещение, полностью заменят мебель с учетом дополнительных посадочных мест - в итоге их станет 170, установят новую линию раздачи по типу «шведского стола», выделят и оборудуют зону сбора грязной посуды. Исходя из количества посадочных мест будет увеличена зона для мытья рук. Кроме того, обновленную школьную столовую планируется оснастить подносами и современной столовой посудой. По задумке разработчиков проекта после модернизации школьная столовая станет не только местом для еды, но и зоной для приятного общения и проведения мероприятий - мастер-классов, разных видов обучения.
Кроме того в Гимназии будут внедрены и современные концепты: шведский стол - он предполагает выбор блюд для старших школьников; безналичный расчет с возможностью контроля со стороны родителей за тем, что купил ребенок в столовой, зоной wi-fi. Школьное кафе в Гимназии №12 планируется открыть для детей уже 1 сентября.
Директор ООО “Виво Маркет” Мария Иванова: “Для нас этот проект - выход на новый уровень и вывод социального питания страны на следующую ступень. Сегодняшние школьные столовые - это тот интерьер, атмосфера, к которой привыкли наши бабушки, дедушки, мамы и папы. А у современных детей запрос другой. Хочется эту современность привнести в школу. Одна и та же еда в разных интерьерах воспринимается по-разному”.
Для «Виво Маркет» модернизация столовой Гимназии №12 - это возможность заранее отработать регламенты, связанные с планируемыми реконструкциями в школах, которые предусматриваются инициативой “Школьное кафе”. Проект соглашения о муниципально - частном партнерстве обсуждается межведомственной рабочей группой при администрации города и родительским сообществом. Напомним, проект «Школьное кафе» предполагает полную реконструкцию 23 пищеблоков в 22 школах Волгограда. Пока идея дорабатывается инвесторами и администрацией.
“Предложенный проект соглашения о муниципально-частном партнерстве - очень сложный документ, который до нас никто не создавал. Мы стали одними из первых в стране, кто разработал подобный механизм. В ходе переговоров у экспертов рабочей группы, созданной при администрации Волгограда, возникло достаточно много вопросов, предложений и изменений, точно так же, как и у представителей родительского сообщества, участвовавших в обсуждении. Все это заметно изменило наше первоначальное предложение и потребовало дополнительных проработок, в том числе и инвестиционных - как с нашей стороны, так и со стороны администрации Волгограда. И на это нам не хватило времени. Мы не успели пройти все согласительные процедуры, а потому будем приступать к реализации проекта только после его тщательной проработки. Мы ответственно подходим к тем обязательствам, которые берем на себя и привыкли их исполнять четко, в соответствии с договоренностями и законом. Для нас, как для социально ответственного бизнеса важно, чтобы этот результат был значим для всех жителей нашего города”, - пояснила директор “Виво Маркет” Мария Иванова.
Реклама
Детям-инвалидам в Волгоградской области купили новое оборудование для реабилитации25.05.2021 15:51
Общество 25.05.2021 15:51
Семь пожилых женщин умерли в волгоградских больницах от коронавируса25.05.2021 15:11
Общество 25.05.2021 15:11
В Волгоградской области изменивший цвет новый фонтан испортил настроение жителям25.05.2021 12:59
Общество 25.05.2021 12:59
Аналитики Expertology рассказали о самых популярных тониках для лица25.05.2021 11:30
Общество 25.05.2021 11:30
Волгоградских чиновников заставили купить лекарство за 30 миллионов рублей для двухлетнего малыша25.05.2021 11:30
Общество 25.05.2021 11:30
Скончался 78-летний основатель волгоградской больницы25.05.2021 08:24
Общество 25.05.2021 08:24
«Мне хвастаться нечем»: голый пассажир из скандального видео объяснился с волгоградской полицией24.05.2021 19:44
Общество 24.05.2021 19:44
В Волгограде заменят проложенную 40 лет назад тепломагистраль24.05.2021 16:42
Общество 24.05.2021 16:42
На сцене ЦПКиО в Волгограде выступят поп-звезды и тиктокер24.05.2021 15:46
Общество 24.05.2021 15:46
Две недели лечился сам: молодой волгоградец с хроническим вирусным заболеванием не пережил COVID-1924.05.2021 14:15
Общество 24.05.2021 14:15
В детских лагерях Волгоградской области не будет скучно и кучно24.05.2021 12:11
Общество 24.05.2021 12:11
Олимпийский чемпион Максим Опалев дал старт доброму делу «ЕвроХим-ВолгаКалия»24.05.2021 11:47
Общество 24.05.2021 11:47
Коронавирус унес жизни еще шести жителей Волгоградской области23.05.2021 14:53
Общество 23.05.2021 14:53
Волгоградские полицейские отчитались об удачной «рыбалке»23.05.2021 10:24
Общество 23.05.2021 10:24
Экстремальная жара с грозами надвигаются на Волгоградскую область23.05.2021 09:24
Общество 23.05.2021 09:24
Реклама