Общество

Компания “Виво Маркет” за лето проведет реконструкцию школьной столовой Гимназии №12

Общество 26.05.2021 07:55 Новости компаний
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26.05.2021 07:55 Новости компаний


Родительский актив и администрация Гимназии №12 вышли с инициативой к организатору питания привести в порядок обеденный зал образовательного учреждения. Активистам гимназии идея школьного кафе вместо надоевшей “столовки” пришлась по вкусу, и они попросили “Виво Маркет” воплотить пилотный проект на площадке гимназии. 
 
На комбинате готового питания компании “Виво Маркет” состоялась презентация проекта модернизации. Руководители компании не только рассказали о своих планах по проведению работ в обеденном зале, но и представили два дизайн-проекта будущего школьного кафе. Родители и дети должны будут проголосовать за наиболее понравившийся дизайн на сайте https://vivomarket.ru/gimnazia-12-vote/

Алексей Курдин: “Моя дочь учится во втором классе. Важность проекта в том, чтобы мой ребенок и другие дети получали в школе сбалансированное питание. Дизайн помещений, формат подачи блюд будет интересен - и школьники с удовольствием придут в столовую”. 
Наталия Барышникова, директор Гимназии №12: “Мы, взрослые, очень хотели бы видеть своих детей здоровыми, счастливыми, умными. Тот проект, который мы видим, максимально этому способствует. В результате школьники получат место, где они могут пообщаться, где им будет тепло, уютно, красиво и, конечно, вкусно”. 
Как сообщили ИА "Высота 102" в компании, за лето подрядные организации проведут в школьной столовой все необходимые строительно - монтажные работы  исходя из дизайнерского решения, смонтируют освещение,  полностью заменят мебель с учетом дополнительных посадочных мест - в итоге их станет 170, установят новую линию раздачи по типу «шведского стола», выделят и оборудуют зону сбора грязной посуды. Исходя из количества посадочных мест будет увеличена зона для мытья рук. Кроме того, обновленную школьную столовую планируется оснастить подносами и современной столовой посудой. По задумке разработчиков проекта после модернизации школьная столовая станет не только местом для еды, но и зоной для приятного общения и проведения мероприятий - мастер-классов, разных видов обучения. 
Кроме того в Гимназии будут внедрены и современные концепты: шведский стол - он предполагает выбор блюд для старших школьников; безналичный расчет с возможностью контроля со стороны родителей за тем, что купил ребенок в столовой, зоной wi-fi. Школьное кафе в Гимназии №12 планируется открыть для детей уже 1 сентября. 
Директор ООО “Виво Маркет” Мария Иванова: “Для нас этот проект - выход на новый уровень и вывод социального питания страны на следующую ступень. Сегодняшние школьные столовые - это тот интерьер, атмосфера, к которой привыкли наши бабушки, дедушки, мамы и папы. А у современных детей запрос другой. Хочется эту современность привнести в школу. Одна и та же еда в разных интерьерах воспринимается по-разному”.
Для «Виво Маркет» модернизация столовой Гимназии №12 - это возможность заранее отработать регламенты, связанные с планируемыми реконструкциями в школах, которые предусматриваются инициативой “Школьное кафе”. Проект  соглашения о муниципально - частном партнерстве обсуждается межведомственной рабочей группой при администрации города и родительским сообществом. Напомним, проект «Школьное кафе» предполагает полную реконструкцию 23 пищеблоков в 22 школах Волгограда. Пока идея дорабатывается инвесторами и администрацией. 
“Предложенный проект соглашения о муниципально-частном партнерстве - очень сложный документ, который до нас никто не создавал. Мы стали одними из первых в стране, кто разработал подобный механизм. В ходе переговоров у экспертов рабочей группы, созданной при администрации Волгограда, возникло достаточно много вопросов, предложений и изменений, точно так же, как и у представителей родительского сообщества, участвовавших в обсуждении. Все это заметно изменило наше первоначальное предложение и потребовало дополнительных проработок, в том числе и инвестиционных - как с нашей стороны, так и со стороны администрации Волгограда. И на это нам не хватило времени. Мы не успели пройти все согласительные процедуры, а потому будем приступать к реализации проекта только после его тщательной проработки. Мы ответственно подходим к тем обязательствам, которые берем на себя и привыкли их исполнять четко, в соответствии с договоренностями и законом. Для нас, как для социально ответственного бизнеса важно, чтобы этот результат был значим для всех жителей нашего города”, - пояснила директор “Виво Маркет” Мария Иванова.  

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