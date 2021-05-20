Общество

Мини-парад и дождь из листовок: в Волгоградской области с размахом отмечают 105-летие Алексея Маресьева

Общество 20.05.2021 12:34
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20.05.2021 12:34


Сегодня в Камышине, на малой родине Героя Советского Союза Алексея Маресьева, проходят торжественные мероприятия в честь 105-ой годовщины со дня его рождения. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации Волгоградской области, после церемонии возложения цветов и венков к памятнику легендарному летчику, в Камышине состоялся военный парад, который завершился пролетом авиации. Участие в торжествах принимают губернатор Волгоградской области, ветераны, депутаты Госдумы и областной думы, молодежные и общественные организации, жители города.

Все началось с минуты молчания в память о летчике, подвиг которого стал основой сюжета "Повести о настоящем человеке" Бориса Полевого. Самолет тогда еще лейтенанта Алексея Маресьева был подбит в воздушном бою 4 апреля 1942 года. Летчик совершил вынужденную посадку на территории, занятой фашистами. Получив ранения ног, он не мог передвигаться, поэтому 18 суток добирался ползком до линии фронта. В военном госпитале он перенес ампутацию ног, но смог после этого вернуться на фронт и остаться летчиком-истребителем.   

Сегодня в честь Героя Советского Союза по улицам Камышина прошли военнослужащие роты Почетного караула, подразделения Камышинского гарнизона, учащиеся кадетских классов и юнармейцы— всего более 3 тысяч человек. Кульминацией праздника стал пролет авиагруппы, которая сбросила на площадь 50 тысяч стилизованных листовок с фотографией Алексея Маресьева, а также фрагментом наградного листа о присвоении ему звания Героя Советского Союза. 

На торжественной церемонии сегодня присутствовал сын легендарного летчика Валерий Алексеевич Маресьев, который поблагодарил всех, кто хранит память о его отце и других защитниках Отечества.
Череду праздничных мероприятий сегодня продолжит военно-патриотическая акция "Служба по контракту — твой выбор!". На набережной Камышина продемонстрируют современную боевую экипировку и технику, состоящую на вооружении ВДВ (БТР-Д, БМП-2, БТР-80, гаубица Д-30, грузовики КАМАЗ-5350 и УРАЛ-43202, миномёт 2Б-12), а также образцы современной пожарной техники. На месте будут работать полевые кухни, подготовлены показательные выступления, а также гала-концерт. Все мероприятия проводятся в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности.

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