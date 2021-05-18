Жителям Волгоградской области снова нельзя в лес

Общество 18.05.2021 10:33
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18.05.2021 10:33
Штрафы за нарушение и не соблюдение требований пожарной безопасности в условиях противопожарного режима возрастают в два раза. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», предупредили в ГУ МЧС по Волгоградской области. Напомним, накануне постановлением губернатора из-за увеличения количества пожаров в регионе и установившейся жаркой погоды в регионе был введен особый противопожарный режим. В целях профилактики и предупреждения случаев возгорания на период действия особого противопожарного режима установлены дополнительные требования пожарной безопасности. В частности, запрещено пребывание граждан в лесах, за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесу; запрещён проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов.
Также запрещено разведение костров, сжигание твёрдых бытовых отходов, мусора, стерни, сухой травы, листвы и камыша, проведение всех видов пожароопасных работ, пояснили в ведомстве.
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