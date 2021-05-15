Общество

В Волгоградской области снизилось число мест концентрации ДТП

Общество 15.05.2021 16:05
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15.05.2021 16:05


89 аварийно-опасных участков ликвидированы на улицах Волгограда, Волжского, а также на региональных и федеральных трассах за два года. Такого результата в области добились в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованную на сайте обладминистрации инфографику с результатами исполнения региональных проектов за 2019-2020 годы.
Как сообщалось ранее, в начале марта текущего года на парламентском часе начальник ГУ МВД России по региону Александр Кравченко озвучил положительную статистику по дорожным происшествиям в Волгоградской области. Он отметил, что количество ДТП, связанных с ненадлежащим состоянием улично-дорожной сети, с 2019 года упало с 1195 до 1005. Спад дорожно-транспортных происшествий был замечен и на федеральных трассах с 265 до 226 происшествий.
В инфографике также отражена информация о 796 установленных светофорах для безопасного движения пешеходов, 213 из которых служат для привлечения внимания на нерегулируемых дорожных участках. Кроме того, в регионе за два года были обновлены 9046 дорожных знаков и обустроен 281 пешеходный переход по современным требованиям.
В ходе еще одного регионального проекта «Дорожная сеть» 620 километров автомобильных дорог привели в нормативное состояние. В список обновленных участков вошли 60 объектов региональных магистралей, 131 улица Волгограда и 22 улицы Волжского. А на улицах Пожарского и Электролесовская закончен первый этап строительства дорожно-транспортных сетей.


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