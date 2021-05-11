Мир, Труд, Май: профессионалы компании ЭКОПРО убрали сквер в Тракторозаводском районе Волгограда





Инициаторы экологических акций «Чистое пространство» сотрудники компании ЭКОПРО вновь вышли на субботник - теперь в Тракторозаводском районе Волгограда.

С энтузиазмом и отличным настроением ребята убрали сквер у кинотеатра "Ударник"- в одном из любимых мест для прогулок жителей района.

По словам основателя компании Антона Родионова , к акции "Чистое пространство" подключились не только сотрудники ЭКОПРО, но и энтузиасты из других организаций и предприятий Волгограда.

То, как быстро и качественно ребята справляются с уборкой территории - неудивительно. Так и должны трудиться те, для кого наведение чистоты и порядка является профессией. Их слаженная работа восхитила тракторозаводцев, которые изъявили желание поучаствовать в субботнике.

По мнению Рауля Мухамбетова, тренера смешанных единоборств БК АРЕС, такие инициативы являются хорошим примером для детей и подростков.

Напомним, акция "Чистое пространство" продолжается в Волгограде более года и благодаря этому начинанию были убраны несколько участков в Центральном районе Волгограда, которые, как заметил Антон Родионов, продолжают оставаться чистыми - волгоградцы стараются здесь не мусорить.

Некоторые горожане считают, что уборка общественных мест - не их забота. По мнению же этой активной молодежи - лишь общими усилиями можно и нужно сделать Волгоград комфортнее и чище.

Результат субботника - десятки мешков с листвой и мусором. Чистый, ухоженный сквер, не может не радовать всех, кто здесь живет и отдыхает. Михаил Трубилин - сам житель этого района и теперь может с удовольствием отдыхать здесь с семьей.

Как долго может жить подобный проект? Судя по тому, что дружная команда ЭКОПРО пополнилась совсем юными участниками - у "Чистого пространства" есть будущее.

Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102»