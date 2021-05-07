Общество

На Мамаевом кургане в Волгограде завершается подготовка к акции «Свет Великой Победы»

Общество 07.05.2021 15:14
0
07.05.2021 15:14


Ежегодная патриотическая акция «Свет Великой Победы» в этом году пройдет с акцентом на историю сражений под командованием великих русских полководцев. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, в обновленной концепции шоу отражен год 800-летия Александра Невского – святого небесного покровителя Волгограда. Так, во время минуты молчания будет звучать запись главного колокола из строящегося собора Александра Невского.
В настоящее время на Мамаевом кургане завершаются последние приготовления к проведению акции. Жителей региона приглашают увидеть видеоинсталляцию на протяжении трех дней: 8 мая в 21.00, 22.00 и 23.00, 9 мая в 21.45 и в 23.00, 10 мая в 21.00, 22.00 и 23.00.
В День Победы шоу состоится сразу после концерта академического ансамбля песни и пляски Росгвардии «Бессмертные песни Великой страны». Напомним, в 2020 году в честь 75-й годовщины Великой Победы на Мамаевом кургане выступал другой коллектив – Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета со специальной программой. На концерт на главной высоте России тогда был приглашен, в том числе, председатель международной комиссии Российского Союза ветеранов, внук маршала Василия Чуйкова Николай Чуйков.
«Этот концерт с участием ведущих артистов России произвел на меня большое впечатление. Полагаю, что в этом году программа, подготовленная академическим ансамблем песни и пляски войск Национальной гвардии РФ, пройдет на высоком уровне. Помню, когда мы с дедушкой бывали в Волгограде и посещали Мамаев курган, там проходили выступления артистов. Ветераны стояли наверху, а внизу, у Озера слёз, Людмила Георгиевна Зыкина пела «Растёт в Волгограде березка», люди слушали её неповторимый голос, плакали, вспоминая бойцов, отдавших жизнь за Родину. Такие концерты проходили из года в год и никаких кривотолков не вызывали. Волгоградская область продолжает традиции, заложенные нашими предками», – отметил Николай Чуйков.
Сидячие места на выступлении по решению губернатора Волгоградской области займут врачи, члены регионального совета ветеранов, жители Волгоградской области, удостоенные государственных наград и высших званий «Герой Труда» и «Герой России».
После концерта ансамбля и акции «Свет Великой Победы» в 22.00 состоится праздничный салют. Доступ на территорию Мамаева кургана 9 мая будет открыт для всех желающих, однако возможны временные ограничения на вход при большом скоплении людей.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Общество
07.05.2021 18:15
Общество 07.05.2021 18:15
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2021 18:07
Общество 07.05.2021 18:07
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.05.2021 14:07
Общество 07.05.2021 14:07
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2021 13:39
Общество 07.05.2021 13:39
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2021 13:18
Общество 07.05.2021 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2021 11:07
Общество 07.05.2021 11:07
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2021 10:00
Общество 07.05.2021 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2021 15:58
Общество 06.05.2021 15:58
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2021 13:05
Общество 06.05.2021 13:05
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2021 12:30
Общество 06.05.2021 12:30
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2021 12:05
Общество 06.05.2021 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2021 10:10
Общество 06.05.2021 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2021 08:40
Общество 06.05.2021 08:40
Комментарии

0
Далее
Общество
05.05.2021 20:31
Общество 05.05.2021 20:31
Комментарии

0
Далее
Общество
05.05.2021 17:14
Общество 05.05.2021 17:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:15
Губернатор Волгоградской области отчитался о своих доходах и недвижимостиСмотреть фотографии
18:07
#Говорят ветераны: «Ростелеком» и Юга.ру запустили проект с воспоминаниями участников Великой Отечественной войныСмотреть фотографии
16:45
Волгоградский «Ротор» снова наказали за болельщиков-безмасочниковСмотреть фотографии
16:01
Несостоявшийся криптомиллионер проиграл суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:14
На Мамаевом кургане в Волгограде завершается подготовка к акции «Свет Великой Победы»Смотреть фотографии
14:59
В Волгоградской области зафиксирован антирекорд мая по числу смертей от COVID-19Смотреть фотографии
14:41
Смерть после ДТП: в Волгограде таксист вышел из машины и умер (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:07
Карпы, раки и черепахи поселились на Центральной набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
13:39
Осторожно, ремонт: автомобилистов предупредили об опасных участках трасс в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:18
Чеканя шаг: в Волгограде подготовились к параду в честь 76-й годовщины Великой Победы (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
11:40
«Золотой» бензин: в Волгограде подорожало топливо класса премиумСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде в честь Дня Победы будут петь и плясать пять часовСмотреть фотографии
10:39
От удара оторвало колесо: смертельное ДТП произошло в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:07
Продукцию волгоградского сыркомбината не пустили в Китай из-за этикеткиСмотреть фотографии
09:23
В Волгограде подсчитывают ущерб от крупного пожара в гаражном кооперативеСмотреть фотографии
21:08
В Волгоградской области приостановлена деятельность всех поисковых отрядовСмотреть фотографии
20:40
СК начал доследственную проверку по факту взрыва снаряда времен войны под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:03
Двое человек погибли при взрыве боеприпаса времен ВОВ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:21
На той же отметке: в Волгоградской области от COVID-19 умерли шесть человекСмотреть фотографии
18:57
Волгоградский стендап-комик Алексей Поляков: «Не хочу, чтобы нас воспринимали как клоунов»Смотреть фотографии
18:56
Выясняли, кто виноват: ДТП на юге Волгограда остановило движение трамваевСмотреть фотографии
17:37
В Волгоградской области пропала 15-летняя школьницаСмотреть фотографии
16:44
Дурно пахнущим благоустройством в Краснослободске Волгоградской области займутся следственные органыСмотреть фотографии
15:58
На Лысой горе в Волгограде подняли останки трех погибших бойцов Красной АрмииСмотреть фотографииCмотреть видео
14:00
Сбежавшего из волгоградской больницы педофила задержали в КрымуСмотреть фотографии
13:24
Аферисты «развели» рабочего из Волгоградской области на кредит в полтора миллиона рублейСмотреть фотографии
13:05
В преддверии Дня Победы Волгоград засаживают лилиями и каннамиСмотреть фотографии
12:51
Сады Придонья выбирают для детей только лучшееСмотреть фотографии
12:30
Дорогу к автовокзалу «Южный» в Волгограде будут ремонтировать по ночамСмотреть фотографии
12:05
В Волгограде нелегальный киоск в камышах может получить законную «прописку»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 