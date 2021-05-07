На Мамаевом кургане в Волгограде завершается подготовка к акции «Свет Великой Победы»

Общество 07.05.2021 15:14
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07.05.2021 15:14
Ежегодная патриотическая акция «Свет Великой Победы» в этом году пройдет с акцентом на историю сражений под командованием великих русских полководцев. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, в обновленной концепции шоу отражен год 800-летия Александра Невского – святого небесного покровителя Волгограда. Так, во время минуты молчания будет звучать запись главного колокола из строящегося собора Александра Невского.
В настоящее время на Мамаевом кургане завершаются последние приготовления к проведению акции. Жителей региона приглашают увидеть видеоинсталляцию на протяжении трех дней: 8 мая в 21.00, 22.00 и 23.00, 9 мая в 21.45 и в 23.00, 10 мая в 21.00, 22.00 и 23.00.
В День Победы шоу состоится сразу после концерта академического ансамбля песни и пляски Росгвардии «Бессмертные песни Великой страны». Напомним, в 2020 году в честь 75-й годовщины Великой Победы на Мамаевом кургане выступал другой коллектив – Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета со специальной программой. На концерт на главной высоте России тогда был приглашен, в том числе, председатель международной комиссии Российского Союза ветеранов, внук маршала Василия Чуйкова Николай Чуйков.
«Этот концерт с участием ведущих артистов России произвел на меня большое впечатление. Полагаю, что в этом году программа, подготовленная академическим ансамблем песни и пляски войск Национальной гвардии РФ, пройдет на высоком уровне. Помню, когда мы с дедушкой бывали в Волгограде и посещали Мамаев курган, там проходили выступления артистов. Ветераны стояли наверху, а внизу, у Озера слёз, Людмила Георгиевна Зыкина пела «Растёт в Волгограде березка», люди слушали её неповторимый голос, плакали, вспоминая бойцов, отдавших жизнь за Родину. Такие концерты проходили из года в год и никаких кривотолков не вызывали. Волгоградская область продолжает традиции, заложенные нашими предками», – отметил Николай Чуйков.
Сидячие места на выступлении по решению губернатора Волгоградской области займут врачи, члены регионального совета ветеранов, жители Волгоградской области, удостоенные государственных наград и высших званий «Герой Труда» и «Герой России».
После концерта ансамбля и акции «Свет Великой Победы» в 22.00 состоится праздничный салют. Доступ на территорию Мамаева кургана 9 мая будет открыт для всех желающих, однако возможны временные ограничения на вход при большом скоплении людей.
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