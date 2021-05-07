На Мамаевом кургане в Волгограде завершается подготовка к акции «Свет Великой Победы»





Ежегодная патриотическая акция «Свет Великой Победы» в этом году пройдет с акцентом на историю сражений под командованием великих русских полководцев. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, в обновленной концепции шоу отражен год 800-летия Александра Невского – святого небесного покровителя Волгограда. Так, во время минуты молчания будет звучать запись главного колокола из строящегося собора Александра Невского.

В настоящее время на Мамаевом кургане завершаются последние приготовления к проведению акции. Жителей региона приглашают увидеть видеоинсталляцию на протяжении трех дней: 8 мая в 21.00, 22.00 и 23.00, 9 мая в 21.45 и в 23.00, 10 мая в 21.00, 22.00 и 23.00.

В День Победы шоу состоится сразу после концерта академического ансамбля песни и пляски Росгвардии «Бессмертные песни Великой страны». Напомним, в 2020 году в честь 75-й годовщины Великой Победы на Мамаевом кургане выступал другой коллектив – Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета со специальной программой. На концерт на главной высоте России тогда был приглашен, в том числе, председатель международной комиссии Российского Союза ветеранов, внук маршала Василия Чуйкова Николай Чуйков.

«Этот концерт с участием ведущих артистов России произвел на меня большое впечатление. Полагаю, что в этом году программа, подготовленная академическим ансамблем песни и пляски войск Национальной гвардии РФ, пройдет на высоком уровне. Помню, когда мы с дедушкой бывали в Волгограде и посещали Мамаев курган, там проходили выступления артистов. Ветераны стояли наверху, а внизу, у Озера слёз, Людмила Георгиевна Зыкина пела «Растёт в Волгограде березка», люди слушали её неповторимый голос, плакали, вспоминая бойцов, отдавших жизнь за Родину. Такие концерты проходили из года в год и никаких кривотолков не вызывали. Волгоградская область продолжает традиции, заложенные нашими предками», – отметил Николай Чуйков.

Сидячие места на выступлении по решению губернатора Волгоградской области займут врачи, члены регионального совета ветеранов, жители Волгоградской области, удостоенные государственных наград и высших званий «Герой Труда» и «Герой России».

После концерта ансамбля и акции «Свет Великой Победы» в 22.00 состоится праздничный салют. Доступ на территорию Мамаева кургана 9 мая будет открыт для всех желающих, однако возможны временные ограничения на вход при большом скоплении людей.