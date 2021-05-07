Чеканя шаг: в Волгограде подготовились к параду в честь 76-й годовщины Великой Победы (ФОТОРЕПОРТАЖ)





Военнослужащие Волгоградского военного гарнизона ЮВО, расчеты волгоградских силовых ведомств и правоохранительных органов, учебных заведений и общественных движений завершили подготовку к параду Победы, который пройдет 9 мая на площади Павших борцов. Как сообщает ИА «Высота 102», в генеральной репетиции приняли участие 2,3 тысячи человек и 70 единиц исторической и современной военной техники.





Зрителями прогона стали несколько сотен волгоградцев, собравшихся за ограждением площади, еще около 100 человек — родственников участников парада пропустили внутрь огороженной территории.









По традиции военный парад на главной площади Волгограда открыли барабанщицы Волгоградской академии МВД в белоснежной форме. За ними парадным строем проследовали военнослужащие роты Почетного караула Волгоградского военного гарнизона. Маршем прошли расчеты 20-й гвардейской мотострелковой бригады в военной форме времен Великой Отечественной войны, ГУ МВД России по Волгоградской области в форме бойцов 10-й дивизии НКВД и регулировщиц 1940-х годов.













За ними прошли пешие колонны личного состава воинских формирований Волгоградского гарнизона, курсантов Волгоградской академии МВД, офицеров регионального ГУ МЧС России и УФСИН России. По площади Павших борцов прошли расчеты Волгоградского отделения казачьего войска Донского, кадетских корпусов и школ Волгоградской области, детско-юношеского общественного движения «Юнармия», регионального отделения ДОСААФ. Впервые в волгоградском параде принимают участие кадеты корпуса СК РФ им. Ф.Ф. Слипченко. Все парадные расчеты, проходившие по площади, окропил святой водой отец Георгий (Лазарев).





Механизированную колонну возглавили легендарный танк Т-34 и тяжелые мотоциклы М-72 — образцы исторической военной техники восстановлены Волгоградскими областными общественными организациями «Моторы Сталинграда» и «Сталинград Армия Дон».







