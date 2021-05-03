Водителя BMW наказали за крутые виражи у памятника в Волгограде (ВИДЕО)

Происшествия 03.05.2021 19:33
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03.05.2021 19:33
За опасные маневры на площади Павших борцов у памятника Александру Невскому привлекли к ответственности 27-летнего водителя автомобиля марки BMW. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, волгоградец 1 мая дрифтовал в центре Волгограда, создавал опасную ситуацию на дороге. Видео его вождения было опубликовано в социальных сетях.
Сотрудники Госавтоинспекции Волгограда установили личность и местонахождение нарушителя.
При проверке по базе данных полицейские установили, что BMW не зарегистрировано в установленном законом порядке. Водитель иномарки лишился государственных знаков. В отношении него составлен протокол по ч.1 ст.12.1 КоАП РФ (Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), что влечет штраф в размере от 500 до 800 рублей.
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