Общество

Учительница проиграла борьбу за место мэра Михайловки Волгоградской области чиновнику

Общество 28.04.2021 09:51
0
28.04.2021 09:51


Накануне решением Михайловской городской думы на пост главы городского округа был избран Александр Тюрин. Как рассказали ИА «Высота 102» в городской думе, на объявленный конкурс на замещение вакантной должности главы было подано четыре заявки. К участию в конкурсной процедуре были допущены двое – врио главы городского округа Михайловка Александр Тюрин и директор Арчединской средней школы Елена Гугняева. Накануне депутаты городской думы единогласно избрали на пост главы округа Александра Тюрина. 
Напомним, Александр Тюрин ранее руководил администрацией Новоаннинска. После вынесения приговора бывшему главе Михайловке Сергею Фомину он занял его место с приставкой «врио». После этого был объявлен конкурс на замещение должности Михайловки. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Банк «Открытие» будет возмещать премиальным клиентам предполетные тра…
Общество
28.04.2021 18:01
Общество 28.04.2021 18:01
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2021 17:40
Общество 28.04.2021 17:40
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.04.2021 17:05
Общество 28.04.2021 17:05
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2021 15:44
Общество 28.04.2021 15:44
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2021 15:14
Общество 28.04.2021 15:14
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2021 14:12
Общество 28.04.2021 14:12
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2021 11:47
Общество 28.04.2021 11:47
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2021 08:49
Общество 28.04.2021 08:49
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2021 20:25
Общество 27.04.2021 20:25
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2021 15:24
Общество 27.04.2021 15:24
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2021 14:22
Общество 27.04.2021 14:22
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2021 09:43
Общество 27.04.2021 09:43
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2021 08:28
Общество 27.04.2021 08:28
Комментарии

0
Далее
Общество
26.04.2021 17:43
Общество 26.04.2021 17:43
Комментарии

0
Далее
Общество
26.04.2021 17:22
Общество 26.04.2021 17:22
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:01
Сарматские погребения нашли в Волгоградской области вблизи газопроводаСмотреть фотографии
17:32
Сейф с деньгами украли с автовокзала в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:12
Банк «Открытие» добавил в мобильный банк переводы с бизнес-карт клиентам сторонних банковСмотреть фотографии
17:05
В администрации Волгоградской области - новая отставкаСмотреть фотографии
15:44
Главу сельского поселения в Волгоградской области оштрафовали за нарушения при ремонте памятникаСмотреть фотографии
15:36
Бизнесу в помощь: «Ростелеком» подключил цифровые сервисы для известного производителя продуктов питанияСмотреть фотографии
15:32
Группа коммунальщиков в Волгограде "погорела" на теплосчетчикахСмотреть фотографии
15:14
Депутаты Волгоградской облдумы затевают новый референдум о времени со старым вопросомСмотреть фотографии
15:06
Жителю Волгоградской области грозит 7 лет тюрьмы за обстрел толпы из обрезаСмотреть фотографии
14:12
В Волгограде открылась навигация до хутора ЗайчикиСмотреть фотографии
13:58
Ускорился мобильный интернет для волгоградцев на отдыхе в СочиСмотреть фотографии
13:58
«Угрозы населенному пункту нет»: на размытой плотине под Волгоградом высадился десант чиновниковСмотреть фотографии
12:52
«БКС Мир инвестиций» раскрывает преимущества валютных ПИФовСмотреть фотографии
12:25
«Так и должно быть?»: в администрации Волгоградской области оценили ситуацию с прорывом плотиныСмотреть фотографии
12:14
Антирекорд суточной смертности зафиксирован в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:47
В Волгограде на Пасху пустят автобусы до кладбищ: список конечных остановокСмотреть фотографии
10:31
Банк «Открытие» за первый день выплатил 11% страхового возмещения вкладчикам банка «Нейва»Смотреть фотографии
10:17
Прокуратура выясняет причину прорыва плотины в Среднеахтубинском районе Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:08
Стало плохо за рулем: неуправляемая фура снесла ограждения в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:51
Учительница проиграла борьбу за место мэра Михайловки Волгоградской области чиновникуСмотреть фотографии
08:49
Столица российской провинции в Волгоградской области осталась без теплаСмотреть фотографии
21:55
В Ростовской области уволили полковника МВД за слив информации в телеграм-каналСмотреть фотографии
20:25
"Пугает и восхищает": волгоградцы запечатлели Кровавую ЛунуСмотреть фотографии
18:34
«Можем повторить?»: для референдума по времени нужны подписи 36 тысяч жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:47
Волгоградское предприятие торговли стало первым в стране участником нацпроекта в новом форматеСмотреть фотографии
17:08
Под Волгоградом глава умыкнула у села пожарную частьСмотреть фотографии
16:40
В Волгограде руководство УК обвиняют в присвоении 15 млн рублейСмотреть фотографии
16:12
Школьников распустят на майские каникулыСмотреть фотографии
16:02
Волгоградцы смогут прямо в смартфоне застраховать экран своего смартфонаСмотреть фотографии
15:58
Назначен новый прокурор ВолгоградаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 