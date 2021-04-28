



Накануне решением Михайловской городской думы на пост главы городского округа был избран Александр Тюрин. Как рассказали ИА «Высота 102» в городской думе, на объявленный конкурс на замещение вакантной должности главы было подано четыре заявки. К участию в конкурсной процедуре были допущены двое – врио главы городского округа Михайловка Александр Тюрин и директор Арчединской средней школы Елена Гугняева. Накануне депутаты городской думы единогласно избрали на пост главы округа Александра Тюрина.

Напомним, Александр Тюрин ранее руководил администрацией Новоаннинска. После вынесения приговора бывшему главе Михайловке Сергею Фомину он занял его место с приставкой «врио». После этого был объявлен конкурс на замещение должности Михайловки.



