



К административной ответственности за срыв программы благоустройства привлечены директор МБУ "Городское хозяйство" и глава городского поселения Котово. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

По ее словам, в 2020 году в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды городского поселения г.Котово на 2018-2024 годы" было запланировано благоустройство общественной территории "Центральный парк". Администрация городского поселения привлекла для выполнения работ МБУ "Городское хозяйство". Вопреки требованиям законодательства "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", допускающего закупки на сумму, не превышающую 600 тысяч рублей, МБУ "Городское хозяйство" в декабре прошлого года заключило 13 муниципальных контрактов на общую сумму более 6 миллионов рублей. Все контракты были на поставку малых архитектурных форм без проведения конкурентных процедур с единственным поставщиком.

Указанные действия, как считают в прокуратуре, фактически привели к незаконному заключению контрактов без проведения торгов, а также к ограничению доступа других хозяйствующих субъектов к возможности освоения бюджетных средств на конкурентной основе.

При этом работы по благоустройству общественной территории до настоящего времени не завершены.

Прокуратурой Котовского района в отношении директора МБУ "Городское хозяйство" возбуждено административное производство по ч.2 ст.7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе). Виновному должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

По инициативе прокуратуры глава городского поселения Котово привлечен к административной ответственности по ст.13.21 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности (неисполнение муниципальных правовых актов, препятствующее решению вопросов местного значения муниципального образования). Ему назначен штраф в размере 7 тысяч рублей.



