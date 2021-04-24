



На мосту через Волжскую ГЭС зафиксирована десятибалльная пробка. Как рассказали ИА «Высота 102» оказавшиеся в «плену» водители, проезд по мосту занимает около часа. «Движение почему-то никто не регулирует. Нам загорается зеленый свет, а навстречу едут машины. Если что, там одна полоса всего. Когда закончатся эти пытки?», - вопрошают автолюбители.

Между тем, страдают и пассажиры общественного транспорта, которым также приходится часами, с учетом дороги в Волжский и обратно, проводить время в весьма некомфортных условиях. «Представьте, переполненные маршрутки, многие люди стоят. Некоторым не хватает воздуха, уже были случаи, когда «скорую» прямо на мост вызывали. Кто помоложе, выходит и идет пешком через плотину», - рассказывают волжане.

При этом жители Волжского заметили, что количество курсирующих до Волгограда маршруток уменьшилось. А автобусы №123 ходят только три раза в день! «Хоть бросай работу в Волгограде, но сил уже нет. Дорога из дома на работу занимает порой три часа. Приезжаешь раздерганным и уставшим. А завтра все повторяется снова», - сетуют волжане. Горожане с ужасом ждут наступления жары. «Боимся, не все из нас переживут это время», - беспокоятся пассажиры.

Напомним, проблемы с движением на мосту через Волжскую ГЭС возникли из-за ремонта. Дорожники объяснили необходимость введения реверсивного движения технологическими особенностями проведения работ.



