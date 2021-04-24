Общество 24.04.2021 18:18
0
24.04.2021 18:18
На мосту через Волжскую ГЭС зафиксирована десятибалльная пробка. Как рассказали ИА «Высота 102» оказавшиеся в «плену» водители, проезд по мосту занимает около часа. «Движение почему-то никто не регулирует. Нам загорается зеленый свет, а навстречу едут машины. Если что, там одна полоса всего. Когда закончатся эти пытки?», - вопрошают автолюбители.
Между тем, страдают и пассажиры общественного транспорта, которым также приходится часами, с учетом дороги в Волжский и обратно, проводить время в весьма некомфортных условиях. «Представьте, переполненные маршрутки, многие люди стоят. Некоторым не хватает воздуха, уже были случаи, когда «скорую» прямо на мост вызывали. Кто помоложе, выходит и идет пешком через плотину», - рассказывают волжане.
При этом жители Волжского заметили, что количество курсирующих до Волгограда маршруток уменьшилось. А автобусы №123 ходят только три раза в день! «Хоть бросай работу в Волгограде, но сил уже нет. Дорога из дома на работу занимает порой три часа. Приезжаешь раздерганным и уставшим. А завтра все повторяется снова», - сетуют волжане. Горожане с ужасом ждут наступления жары. «Боимся, не все из нас переживут это время», - беспокоятся пассажиры.
Напомним, проблемы с движением на мосту через Волжскую ГЭС возникли из-за ремонта. Дорожники объяснили необходимость введения реверсивного движения технологическими особенностями проведения работ.
Реклама
Останки 37 защитников Сталинграда предали земле на Мамаевом кургане24.04.2021 17:02
Общество 24.04.2021 17:02
Тянули с приемом: в Волгоградской области умерли 6 человек от COVID-1924.04.2021 16:35
Общество 24.04.2021 16:35
Яблоневый сад заложили возле ДК Тракторозаводского района Волгограда24.04.2021 14:02
Общество 24.04.2021 14:02
Новый очаг бруцеллеза ликвидируют в Волгоградской области24.04.2021 12:01
Общество 24.04.2021 12:01
"Я лежал, как овощ": волгоградские чернобыльцы спустя 35 лет вспоминают атомную чуму24.04.2021 10:04
Общество 24.04.2021 10:04
Хористы из Москвы выступят на Центральной набережной Волгограда24.04.2021 09:24
Общество 24.04.2021 09:24
Волгоградское отделение Сбербанка присоединилось к участию в международной акции «Сад памяти»24.04.2021 08:02
Общество 24.04.2021 08:02
Пасха, Первомай и День Победы: в Волгоградской области определились с массовыми праздниками23.04.2021 18:01
Общество 23.04.2021 18:01
"Сталинград для юных французов – это квартал в Париже": потомок Шарля де Голля в Волгограде о забвении истории23.04.2021 16:48
Общество 23.04.2021 16:48
ВТБ: спрос на курорты Кубани вырос в 2,7 раза накануне майских праздников23.04.2021 16:24
Общество 23.04.2021 16:24
Операторы питания призывают к совместной работе по родительскому контролю23.04.2021 14:56
Общество 23.04.2021 14:56
Бюджетники Волгоградской области в год пандемии стали больше зарабатывать23.04.2021 12:02
Общество 23.04.2021 12:02
Скоро не узнаете: волгоградский ЦПКиО активно засаживают23.04.2021 11:35
Общество 23.04.2021 11:35
Сбер предупредит, если позвонит мошенник23.04.2021 11:02
Общество 23.04.2021 11:02
В Волгограде оборудуют места для дачной торговли23.04.2021 10:12
Общество 23.04.2021 10:12
Реклама