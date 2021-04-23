Общество

Операторы питания призывают к совместной работе по родительскому контролю

Общество 23.04.2021 14:56 Новости компаний
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23.04.2021 14:56 Новости компаний


Руководители одного из организаторов питания в Волгограде - компании “Виво маркет” призывают активных родителей к открытому взаимодействию - организации контроля в школьных столовых. Это поможет выполнить главную задачу - кормить учеников качественно и безопасно.
“Радость для любой женщины слышать от ребенка: “мама, я покушал”. Ведь мы все прекрасно понимаем, что если школьник сыт, то и учиться он будет охотнее, и успевать на уроках лучше. Наша общая цель создать все для этого условия. Тем более, что сейчас это совпадает и с государственной политикой - в стране выделены огромные деньги на школьное питание. И пусть спрос с нас, как с организаторов процесса, вырос в разы - мы готовы к новым вызовам. При этом мы понимаем, что без участия родителей в этом процессе мы не справимся. Дорогие родители, нам нужны ваши мнения, предложения и даже ваша критика. Давайте вместе изменим школьное питание. Ведь мы все хотим слышать от наших детей: “я покушал и хочу добавки”, - прокомментировала директор ООО “Виво маркет” Мария Иванова. 
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании, присоединиться к группам родительского контроля можно пройдя по ссылке https://vivomarket.bitrix24.ru/online/parental-control, по номеру вотсап +79093858773 или позвонив по телефону горячей линии: +79093773043. 

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