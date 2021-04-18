Общество

Волгоградские пожарные взяли «Высоту 102»

Общество 18.04.2021 09:06
0
18.04.2021 09:06


В Волгограде прошли соревнования по скоростному подъему на 26-й этаж административного комплекса «Волгоград-СИТИ». 45 огнеборцев, которые приехали в Волгоград со всей области,  преодолели высоту более 100 метров, и всё это - в боевой экипировке, которая весит свыше 20 килограммов. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, перед забегом каждый участник прошел обязательный медицинский осмотр. С интервалом в две минуты огнеборцы начали подъем по лестнице на самый верхний этаж. Именно внутри высотки происходило самое интересное – все пожарные проходили дистанцию в полной боевой экипировке с подключением к СИЗОД, поэтому для многих это испытание стало проверкой собственной выносливости.
«Дыхание, конечно, сбивается, как после сдачи физических нормативов. Но мне очень понравилось, эмоции сумасшедшие! Самое сложное преодолеть участок с 15-го по 25-й этажи - это такая психологическая отметка. В следующем году обязательно снова побегу», - поделился эмоциями  после финиша  старший инженер УОПТ и ПАСР ГУ МЧС России по Волгоградской области, Игорь Рыжов. Валерий Соколов из 4-й пожарно-спасательной части Волгограда решил поучаствовать в соревнованиях сразу же, как только о них услышал. Такой забег на высоту не только интересен, но и полезен, уверен начальник караула.

«Пожары бывают разные и даже на такой высоте, поэтому поэкспериментировать и узнать, за какое время ты поднимаешься – очень интересно! Сейчас мы, можно сказать, поднимались налегке. Кроме СИЗОД, больше ничего не было, а на реальном пожаре нужно еще нести рукава, стволы, средства связи и освещения, поэтому есть, к чему стремиться»,  - рассказал начальник караула 4-ой пожарно-спасательной части Валерий Соколов.
Лучший результат среди участников показал Дмитрий Рассадников. Чтобы преодолеть дистанцию, ему потребовалось 4 минуты 31 секунда.
«Я хотел узнать,  насколько я готов физически к каким-то нагрузкам в условиях пожара. Сложно было стоять внизу и ждать своей очереди, преодолеть себя физически, нормализовать дыхание. Больше всего забиваются ноги, даже не дыхание. Когда обмундирование весит более 20 килограммов, а сам я вешу 60 – третью часть себя приходится нести, поэтому это тяжело», - признался победитель забега.
Церемония награждения по итогам соревнований, которые получили символичное название «Высота 102», прошла на вертолетной площадке, которая венчает волгоградский небоскреб. Свой вертикальный забег огнеборцы посвятили Дню Советской пожарной охраны и пообещали проводить его теперь ежегодно.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Банк «Открытие» будет возмещать премиальным клиентам предполетные тра…
Общество
18.04.2021 17:01
Общество 18.04.2021 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2021 16:32
Общество 18.04.2021 16:32
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2021 15:03
Общество 18.04.2021 15:03
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2021 14:32
Общество 18.04.2021 14:32
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2021 12:59
Общество 18.04.2021 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2021 10:13
Общество 18.04.2021 10:13
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2021 09:51
Общество 18.04.2021 09:51
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2021 20:27
Общество 17.04.2021 20:27
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2021 19:29
Общество 17.04.2021 19:29
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2021 18:58
Общество 17.04.2021 18:58
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2021 15:26
Общество 17.04.2021 15:26
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2021 14:08
Общество 17.04.2021 14:08
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2021 12:13
Общество 17.04.2021 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2021 10:02
Общество 17.04.2021 10:02
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2021 21:15
Общество 16.04.2021 21:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:01
В Волгоградской области разоружили населениеСмотреть фотографии
16:32
Руководитель фонда капремонта Волгоградской области покинул свой постСмотреть фотографии
15:03
Дом престарелых в Волгограде наказали после вспышки COVID-19Смотреть фотографии
14:32
Пять сердечниц скончались от COVID-19 за сутки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:59
Казака и полицейского наградили в Волгограде за раскрытие преступления около Вечного огняСмотреть фотографии
12:30
Балкон пятиэтажки обрушился в Волгограде: пострадала женщинаСмотреть фотографии
10:53
Два человека получили травмы в общественном транспорте в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:36
В Волгограде внедорожник раздавил своего владельца и травмировал его сынаСмотреть фотографии
10:27
Дачник едва не погиб на пожаре в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:13
Центральный концертный зал в Волгограде снова капитально отремонтируютСмотреть фотографии
09:51
Болельщик московского «Динамо» взорвал петарду на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
09:06
Волгоградские пожарные взяли «Высоту 102»Смотреть фотографии
20:27
Самолет из Волгограда совершил аварийную посадку в МосквеСмотреть фотографии
19:29
«На яйца уже глаза трещат»: жители Волгограда - о росте ценСмотреть фотографииCмотреть видео
18:58
В Волгограде скончалась старейшая актрисаСмотреть фотографии
18:36
Какая боль: московское "Динамо" разгромило волгоградский "Ротор" - 3:0Смотреть фотографии
15:26
Нет конца: в Волгоградской области еще пятеро пенсионеров умерли от коронавирусаСмотреть фотографии
14:17
В Волгоградской области в деревянном доме сгорела пенсионеркаСмотреть фотографии
14:08
Волгоград близок к потере статуса города-миллионникаСмотреть фотографии
12:13
Жителей четырех улиц в Волгограде выведут из сумракаСмотреть фотографии
10:08
В Волгограде иномарка сбила водителя сломавшегося автомобиляСмотреть фотографии
10:02
Миллионы на месте: депутаты Госдумы от Волгоградской области отчитались о своем благополучииСмотреть фотографии
10:02
Не успели обрадоваться: на выходных в Волгограде обещают грозыСмотреть фотографии
09:53
Водитель автобуса в Волгограде устроил массовое ДТП: трое человек пострадалиСмотреть фотографии
22:14
«Всё в дом»: волгоградские сенаторы приумножили свои доходыСмотреть фотографии
21:15
Из-за строительства новой ветки ливневки в Волгограде изменится движение трамваевСмотреть фотографии
20:51
Под Волгоградом семья фермеров спасла от пожара 96-летнюю бабушку и ее домСмотреть фотографии
20:40
"Это был компромисс": Росводресурсы определили пик половодья в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:57
В Волгоградской области нашли обглоданный животными труп неизвестногоСмотреть фотографии
19:30
В Волгограде ограничат движение на многострадальном мосту из-за ремонтаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 