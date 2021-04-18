Волгоградские пожарные взяли «Высоту 102»





В Волгограде прошли соревнования по скоростному подъему на 26-й этаж административного комплекса «Волгоград-СИТИ». 45 огнеборцев, которые приехали в Волгоград со всей области, преодолели высоту более 100 метров, и всё это - в боевой экипировке, которая весит свыше 20 килограммов. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, перед забегом каждый участник прошел обязательный медицинский осмотр. С интервалом в две минуты огнеборцы начали подъем по лестнице на самый верхний этаж. Именно внутри высотки происходило самое интересное – все пожарные проходили дистанцию в полной боевой экипировке с подключением к СИЗОД, поэтому для многих это испытание стало проверкой собственной выносливости.

«Дыхание, конечно, сбивается, как после сдачи физических нормативов. Но мне очень понравилось, эмоции сумасшедшие! Самое сложное преодолеть участок с 15-го по 25-й этажи - это такая психологическая отметка. В следующем году обязательно снова побегу», - поделился эмоциями после финиша старший инженер УОПТ и ПАСР ГУ МЧС России по Волгоградской области, Игорь Рыжов. Валерий Соколов из 4-й пожарно-спасательной части Волгограда решил поучаствовать в соревнованиях сразу же, как только о них услышал. Такой забег на высоту не только интересен, но и полезен, уверен начальник караула.





«Пожары бывают разные и даже на такой высоте, поэтому поэкспериментировать и узнать, за какое время ты поднимаешься – очень интересно! Сейчас мы, можно сказать, поднимались налегке. Кроме СИЗОД, больше ничего не было, а на реальном пожаре нужно еще нести рукава, стволы, средства связи и освещения, поэтому есть, к чему стремиться», - рассказал начальник караула 4-ой пожарно-спасательной части Валерий Соколов.

Лучший результат среди участников показал Дмитрий Рассадников. Чтобы преодолеть дистанцию, ему потребовалось 4 минуты 31 секунда.

«Я хотел узнать, насколько я готов физически к каким-то нагрузкам в условиях пожара. Сложно было стоять внизу и ждать своей очереди, преодолеть себя физически, нормализовать дыхание. Больше всего забиваются ноги, даже не дыхание. Когда обмундирование весит более 20 килограммов, а сам я вешу 60 – третью часть себя приходится нести, поэтому это тяжело», - признался победитель забега.

Церемония награждения по итогам соревнований, которые получили символичное название «Высота 102», прошла на вертолетной площадке, которая венчает волгоградский небоскреб. Свой вертикальный забег огнеборцы посвятили Дню Советской пожарной охраны и пообещали проводить его теперь ежегодно.



