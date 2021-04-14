В половине районов Волгоградской области не выявили новые случаи коронавируса

Общество 14.04.2021 14:15
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14.04.2021 14:15
В Волгоградской области сокращается количество территорий, где выявляются новые случаи заражения коронавирусом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные регионального оперативного штаба, так, за минувшие сутки новые заболевшие фиксировались в 13 районах и в двух крупных городах региона – Волгограде и Волжском. Накануне сообщалось о выявленных новых случаях в 15 районах региона и в двух городах. Еще ранее количество «зараженных» территорий варьировалось от 17 до 23.
Между тем, за минувшие сутки стало известно о 108 новых заболевших коронавирусом. При этом в Волгоградской области продолжает расти печальный список жертв пандемии. Так, еще пять человек не справились с инфекцией. Среди умерших – трое жителей Волжского: 78-летний мужчина, 85-летняя и 77-летняя женщины. Врачи не смогли помочь и 60-летней жительнице Палласовского района и 69-летней пенсионерке из Даниловского района. Всего в регионе уже 1020 человек умерли из-за заражения ковидом.
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