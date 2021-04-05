Общество 05.04.2021 09:15
0
05.04.2021 09:15
Леонид Пикман, директор ГБУК «Волгоградский государственный театр «Царицынская опера» оштрафован на 25 тысяч рублей за выявленные в учреждении культуры нарушения антиковидных мер, предусмотренных постановлением губернатора из-за распространения коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора, соответствующее постановление вынес Краснооктябрьский районный суд по материалам проверки ведомства. Так, выяснилось, что в гримерках места располагались друг от друга на расстоянии менее 1,5 м, не был обеспечен сбор использованных защитных масок и перчаток персонала в полиэтиленовые пакеты с последующей утилизацией, также руководство не представило в полном объеме документы, подтверждающие проведение уборки и дезинфекции помещений и т.д.
Постановление не вступило в законную силу.
Реклама
Полезное с приятным: в волгоградских ТРЦ откроют пункты для вакцинации от коронавируса05.04.2021 11:57
Общество 05.04.2021 11:57
Жительнице Волгоградской области выплатят 10 тысяч рублей компенсации за раскулаченную семью05.04.2021 11:24
Общество 05.04.2021 11:24
Опасный тренд на самострои: в Волгограде судьбу дома вынесут на публичные слушания05.04.2021 11:11
Общество 05.04.2021 11:11
Комитет администрации Волгоградской области справил новоселье05.04.2021 10:07
Общество 05.04.2021 10:07
Как предупреждали: на мосту через Волжскую ГЭС начался сезон пробок05.04.2021 08:35
Общество 05.04.2021 08:35
Умерших больше, чем уехавших: Волгоградская область на 50-м месте по России в демографическом рейтинге05.04.2021 07:40
Общество 05.04.2021 07:40
В Волгоградской области закрыли два кабинета в довоенной школе из-за опасной трещины04.04.2021 15:58
Общество 04.04.2021 15:58
Уволилась руководитель Россельхозцентра по Волгоградской области04.04.2021 13:48
Общество 04.04.2021 13:48
Волгоградский облкомтранс заподозрили в аффилированности и неадекватности04.04.2021 12:35
Общество 04.04.2021 12:35
"Плаваем в мусоре": шестилетний волгоградец убрался во дворе дома за управляющую компанию04.04.2021 10:41
Общество 04.04.2021 10:41
«Пернатый ад»: под Волгоградом дачница не смогла засудить соседку из-за курятника04.04.2021 09:51
Общество 04.04.2021 09:51
Первый самолет в Брянск торжественно улетел из аэропорта Волгограда03.04.2021 19:35
Общество 03.04.2021 19:35
В двух районах Волгоградской области зафиксирован прирост заболевших коронавирусом03.04.2021 18:41
Общество 03.04.2021 18:41
Росстат: в Волгоградской области за два месяца умерли более 7 тысяч человек03.04.2021 15:18
Общество 03.04.2021 15:18
В Волжском выжигают камышовые «джунгли»03.04.2021 13:02
Общество 03.04.2021 13:02
Реклама