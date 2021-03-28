Поселковый контейнер в Волгограде освободили от покрышек

Общество 28.03.2021 14:59
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28.03.2021 14:59
Мусоровоз освободил контейнер от покрышек, которые каким-то образом оказались в баке, лишив возможности местных жителей складировать там бытовые отходы. Как рассказали ИА «Высота 102» жители поселка Селезневка в Тракторозаводском районе Волгограда, сегодня утром спецтехника выгрузила гору автомобильных шин, сделав доступным контейнер для жителей поселка.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что неизвестные сбросили кучу покрышек в поселковый контейнер, расположенный на улице Дундича. Волгоградцы предположили, что резину могли привезти из местной шиномонтажки, расположенной в двух километрах от этого места. Люди вынуждены были бросать мусор рядом с баком, а рабочие отказывались вывозить токсичные отходы.
Напомним, покрышки относятся к отходам III–IV группы опасности и не являются твердыми коммунальными отходами. Токсичное химическое вещество, из которого они состоят, может нанести вред экосистеме.
Ранее в ООО «Управление отходами-Волгоград» поясняли, что на контейнерных площадках запрещено размещение автомобильных покрышек, токсичных, пожароопасных и взрывоопасных отходов, в том числе окурков и тлеющих материалов. Кроме того, отходы, находящиеся за пределами контейнерной площадки, не являются зоной ответственности регионального оператора, и приравниваются к несанкционированной свалке, которую должны ликвидировать собственник отходов или собственник земельного участка, согласно постановлению правительства РФ от 12 ноября 2016 № 1156, комментировали в компании.
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