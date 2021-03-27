В Волгоградской области из-за коронавируса закрылся районный ЗАГС





Работа Нехаевского отдела ЗАГС Волгоградской области приостановлена на неопределенный срок. Как пояснил в соцсети глава Нехаевского района Сергей Кузнецов, это связано с нахождением на больничном начальника отдела и угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает ИА "Высота 102". ЗАГС не будет работать до выздоровления начальника отдела, пояснил глава. Жителям района предлагается для оформления необходимых документов обращаться в отделы ЗАГС соседних районов – Алексеевского и Урюпинского.

К слову, в отделе ЗАГС Нехаевского района работают всего два человека – начальник и специалист, ее подчиненная.



