В Волгоградской области из-за коронавируса закрылся районный ЗАГС

Общество 27.03.2021 08:28
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27.03.2021 08:28
Работа Нехаевского отдела ЗАГС Волгоградской области приостановлена на неопределенный срок. Как пояснил в соцсети глава Нехаевского района Сергей Кузнецов, это связано с нахождением на больничном начальника отдела и угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает ИА "Высота 102". ЗАГС не будет работать до выздоровления начальника отдела, пояснил глава. Жителям района предлагается для оформления необходимых документов обращаться в отделы ЗАГС соседних районов – Алексеевского и Урюпинского.
К слову, в отделе ЗАГС Нехаевского района работают всего два человека – начальник и специалист, ее подчиненная.
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