Тянул две недели: заболевший коронавирусом пенсионер из Волгоградской области слишком поздно обратился к врачам
Общество 19.03.2021 16:34
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19.03.2021 16:34
Пенсионер из Фролово Волгоградской области две недели не обращался за медицинской помощью и в результате умер от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, после того, как ему стало совсем плохо, его госпитализировали во Фроловскую ЦРБ, однако спасти его не удалось. Тянули с обращением к врачам и двое других мужчин, которые в итоге скончались от ковида. Так, 63-летний житель Серафимовичского района после появления первых признаков заболевания лечился самостоятельно, и вызвал врача только спустя 6 дней. 51-летний житель Волгограда обратился за медицинской помощью спустя неделю, и его тоже не удалось спасти. Среди новых жертв коронавирусной инфекции, о которых сегодня сообщил региональный оперштаб, также три женщины – 53-летняя, 55-летняя и 85-летняя жительницы Волгограда.
Всего в регионе уже 891 человек скончался от ковида. При этом суточная заболеваемость снижается. Так, за минувшие сутки коронавирусом заразились 127 человек. В то же время 123 человека благополучно вылечились от опасной инфекции.
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